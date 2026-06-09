Saúde, salários e segurança marcam a actualidade nacional

Sábado:

- "As novas armas na prevenção de doenças"

- "Violência de crianças dispara. Miúdos de 10 anos batem em pais e professores"

- "Ex-governantes trabalham na área que tutelaram. Medina, Cordeiro e Galamba, de ministros a consultores privados"

- "Muchaxo. O restaurante no Guincho que foi refúgio de reis, condes e presidentes"

- "Tendência. Ir a um casamento e sair de lá tatuado"

Correio da Manhã:

- "19 arguidos em tribunal. Falsos bancários sacam um milhão a clientes. Acesso às contas a partir de mensagens fraudulentas"

- "Benfica. Festa de gala para receber Marco Silva"

- "'Tive medo'. Casillas foi ao Porto reclamar 3,7 milhões"

- "'Uber da droga' procurado por empresários e médicos"

- "Ordenados. Há mais salários próximos do mínimo"

- "Pena de prisão suspensa. Cantor condenado por abuso de crianças"

- "Tragédia. Morre em queda ao lado da mulher grávida"

- "Papa abençoa nova casa de Mourinho"

- "Natalidade. Em 108 concelhos nasce menos de um bebé por semana"

- "Online. Jogo ilícito vale 24 mil milhões"

- "Alerta. 400 mil famílias em risco de pagar mais pelo gás"

Público:

- "Saldo negativo do INEM disparou para 7,6 milhões de euros no ano passado"

- "Médio Oriente. Irão e Israel suspendem ataques, mas tudo depende do Líbano"

- "Banca. Crédito pessoal através de intermediários é mais caro"

- "Suplementos. Médicos e nutricionistas querem controlo prévio"

- "Investigação. Companheiras de Castro Alves e Marco António juntas em negócio de cannabis"

- "PSU. Governo pediu urgência após oito meses a preparar lei"

Diário de Notícias:

- "Estreia no Dia de Portugal. Luísa Costa Gomes e Luís Tinoco criam ópera 'Relicário Perpétuo' para celebrar Camões"

- "Câmara de Lisboa lança concursos para todos os 163 cargos dirigentes"

- "Médio Oriente. Israel e Irão recuam nos ataques após pressão dos EUA. Até quando?"

- "Nascimentos. Região Norte ultrapassa Grande Lisboa em 2025"

- "Tecnologia. Mais de metade dos líderes empresariais dizem que adoção de IA está a ser precipitada"

- "Fátima Amorim. 'Vemos a importância geoestratégica da Base das Lajes neste cenário que vivemos', diz autarca de Angra do Heroísmo"

- "Espanha. Leão XIV critica a 'desqualificação' política e exclusão dos migrantes"

- "Maria Grazia Calandrone. 'Já tinha escrito um livro sobre a minha mãe adotiva. Nunca pensei em escrever outro livro sobre outra mãe'"

- "Futebol. Renato Veiga destaca crescimento e afasta favoritismo de Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Mais de um milhão de portugueses estiveram de baixa no ano passado"

- "Revolução no Porto e em Gaia à boleia do TGV"

- "Justiça. Famosos apanhados nas escutas ao 'Uber da droga'"

- "Reportagem. Peregrinos vão a Santiago de Compostela de barco"

- "Gaia. Heliporto hospitalar acelera respostas urgentes"

- "FC Porto. André Silva oficializado ainda esta semana"

- "Iker Casillas. 'Depois do enfarte não posso correr, consigo uns 20 ou 50 metros'"

Negócios:

- "Trump impede petróleo de chegar aos 100 dólares com alívio da escalada"

- "Apenas 115 euros separam salário mínimo de mediano"

- "Radar África. Grupo Carrinho aposta em fundo para ter voz no BFA"

- "Aeroportos. Partilha de receitas gera diferendo entre a ANA e o Estado"

- "Defesa. Está em curso uma guerra a três para vender caças a Portugal"

- "Financiamento. Crédito ao consumo fica mais caro com intermédios"

O Jornal Económico:

- "Mínimo do privado mais perto dos salários médios"

- "Guerra está a escapar das mãos de Trump"

- "Hidrogénio verde só avança com regras para que seja criado um mercado"

- "Gestores reconhecem valor, mas só 5% sabem como ganhar dinheiro"

- "Seleções europeias lideram em valor e Portugal destaca-se"

- "90% do dinheiro da TV distribuído pelos clubes da Liga"

- "Iniciado processo para concurso dos estaleiros da Mitrena"

- "Nvidia vai lançar 'superchip' para portáteis"

- "'Não existe vontade política para valorizar poupanças'. Stephen de Moraes"

- "Itália. Maior banco quer comprar o mais antigo do mundo"

O Jogo:

- "Mercado mundial. Principais clubes portugueses movimentam-se para acelerar ou fechar processos antes da prova de seleções"

- "FC Porto. André Silva fez testes médicos e assina até ao fim de semana"

- "Sporting. SAD espera valorização de Gonçalo Inácio e Diomande no verão"

- "Benfica. Schjelderup sem resposta a arrojada proposta de renovação"

- "Braga. Marcus Linday, um box-to-box sueco bem referenciado"

- "V. Guimarães. Médio-ofensivo Gustavo Prado a chegar do Brasil"

- "Estoril. Ian Cathro sai para o St. Étienne"

- "Liga. Chave da centralização aprovada. Proposta de Reinaldo Teixeira validada por 80 por cento"

- "Seleção. Seguro foi dar uma força"

- "Renato Veiga. 'Ainda estou longe do que ambiciono'"

- "Radiografia de Portugal: a melhor seleção de sempre"

A Bola:

- "Benfica abre cordões à bolsa"

- "Proposta para seduzir Schjelderup. Eventual transferência só por 40 milhões"

- "Encarnados propõem contrato alto e duradouro, saiba os detalhes"

- "Marco Silva quer manter extremo, pensa noutro e precisa de pelo menos dois defesas-centrais"

- "Seleção. 'Façam-nos sonhar e tragam a taça'. António José Seguro. Presidente da República visitou a equipa"

- "Sporting. Chiquinho pode custar 6 a 10 milhões. Extremo do Alverca (e do Wolverhampton...) não sai do radar leonino"

- "Diego Callai sonha com a seleção: 'É um orgulho ser português'. Guarda-redes de origem brasileira naturalizado"

- "FC Porto. André Silva já fez exames e assina até final da semana"

- "Sérgio Conceição assume ter falado com Vieira antes das eleições do Benfica"

- "Estoril. Ian Cathro no Saint-Étienne"

Record:

- "Benfica. Tudo por Schjelderup. Águias apostam forte para ficar com o norueguês"

- "Marco Silva apresentado depois de Mourinho rumar a Madrid"

- "Em conferência de imprensa. Rui Costa explica-se aos adeptos antes de oficializar treinador"

- "Seleção. Seguro visitou a equipa. 'Tragam a Taça que nos falta'"

- "Conheça os convocados das 48 seleções"

- "Sporting. Suárez adia futuro. Conversas com os leões podem esperar"

- "Sporting. Tiago Fernandes volta a treinar equipa B"

- "FC Porto. André Silva já fez testes médicos"

- "Liga. Direitos televisivos. Distribuição do dinheiro aprovada"