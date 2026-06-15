Dezenas de milhares de alunos estrangeiros nas escolas

Bom dia. Estas são as manchetes deste dia 15 de Junho de 2026, segunda-feira, expressos nas primeiras páginas dos jornais nacionais.

No Diário de Notícias:

- "Mais alunos estrangeiros nas escolas: até 22 mil novas entradas por ano no primeiro ciclo"

- "Rock in Rio. Roberta Medina. 'O nosso cérebro gosta de más notícias, mas isso não quer dizer que tenhamos de viver nelas'"

- "SNS. Médicos tarefeiros aguardam diploma sobre atividade, mas já a pensar no privado ou na emigração"

- "Filipe Sousa, do JPP. 'Nas propostas olho sempre para impacto no país e não para a cor partidária'"

- "Irão. Netanyahu torpedeia negociações EUA-Irão ao bombardear Beirute"

- "G7. Macron aponta para reequilíbrio com a China e reflexão sobre a Inteligência Artificial"

- "Tecnologia. Trump aperta o cerco à Anthropic e deixa Europa em alerta"

- "Canoagem. Pimenta de ouro e bronze nos europeus já soma 183 medalhas"

- "Esta segunda-feira. António José Seguro encerra a Grande Conferência do DN"

- "Futebol. Portugal já se faz ouvir na América: apoio dos adeptos portugueses cresce nos EUA"

- "Mercados. As 'sete magnificas' passam a ser oito e Musk é o primeiro 'trillionaire' da história"

No Correio da Manhã:

- "Gang rouba cem mil euros em ouro a 'Júlio dos Caracóis'. Cinco suspeitos em fuga"

- "Mundial 2026. Alerta de tempestade na estreia de Portugal"

- "Amuleto de Montenegro põe Diogo Jota nos pulsos"

- "Balanço da educação. Alunos estrangeiros quadruplicam em 10 anos"

- "Negócio milionário de prostituição. 'Drogados ricos' vigiados por câmaras"

- "Ex-PM espanhol. Zapatero tinha joias avaliadas em 1,3 milhões"

- "Guerra. Ataque a Beirute irrita Trump, mas não trava acordo dos EUA com o Irão"

- "Justiça. Estado renova frota com carros e barcos do crime"

- "Vila Verde. Menina atropelada quando ia para a escola morreu no hospital"

No Público:

- "Cimeira. Guerra de Trump no Irão lança sombra sobre o G7"

- "Mais de 5000 agentes da PSP e GNR mobilizados para transportar exames"

- "Educação. Quem entra no superior só com uma prova abandona mais"

- "Federações do PS. Carneiro ganha influência, mas legado de Pedro Nuno resiste"

- "Reportagem. Depois do Qatar, o Mundial reencontra a festa no México"

- "Finanças públicas. Economia europeia trava e ameaça contas do Governo"

No Jornal de Notícias:

- "Grupo de estafetas fez circular 88 milhões de vendas sem fatura"

- "Grande Prémio JN. Um Reis na estrada. Rafael Reis foi o mais rápido no contrarrelógio da Maia e tornou-se o primeiro ciclista a ganhar três vezes a prova"

- "Entre banhos na praia e treinos, seleção mantém astral em alta"

- "FC Porto. Ano histórico no futebol de formação e campeão de basquetebol"

- "Porto. Ponte do TGV com ciclovia no tabuleiro inferior"

- "Guerra. Setor da alimentação está à beira do limite"

- "Investigação. Injeção pioneira contra o cancro vai ser testada em Portugal"

No Negócios:

- "Empresas com regras mais fáceis para entrar em bolsa"

- "Conversa Capital. Francisco Calheiros [líder da Confederação de Turismo]: 'Lei laboral tem de mudar porque o mundo é diferente'"

- "Associações de deficientes alertam para tratamento desigual no IRS"

- "Investidor privado. Conheça as informações decisivas a ter em conta no crédito"

- "Finanças. Seis mestrados portugueses estão entre os melhores"

No O Jornal Económico:

- "Suíços querem continuar a receber imigrantes"

- "SpaceX voa para a órbita dos mercados e sobe logo 19%"

- "Israel ataca Líbano e recebe censura global"

- "Aviação. Viajantes têm cada vez menos direitos que os defendam"

- "Portugal tem seis mestrados em finanças entre os 70 melhores"

- "Guerra e incerteza ameaçam receitas deste verão"

- "Maior acionista da Sonae produz combustível verde"

- "'Portugal é um verdadeiro líder no oceano'. Entrevista. Andrew Steer liderou a Bezos Earth Foundation. Elogia o conhecimento português"

- "'IA na saúde pode libertar médicos e transformar o SNS'. Pedro Pita Barros"

- "Patentes que se tornam empresas são o melhor do PRR"

No Record:

- "Sporting. Quaresma ao comando. Com maior peso na nova época"

- "Benfica. Plano Prestianni. Peça importante na próxima temporada"

- "Itália. Amorim cada vez mais perto do Milan"

- "FC Porto. Dragão Papa-troféus. Pleno com o titulo dos iniciados"

- "Villas-Boas. 'É um feito absolutamente extraordinário'"

- "FC Porto 75-71 Benfica. Campeão de Basquetebol"

- "Munidla'26. Centro de treinos evacuado. Devido a trovoada e chuva intensa"

- "Holanda 2-2 Japão"

- "Austrália 2-0 Turquia"

No O Jogo:

- "FC Porto. Azul pleno. Sub-15 ganham o título que faltava no futebol e basquetebol sagra-se campeão nacional. Vitória sobre o Benfica (75-71) devolve título aos portistas 10 anos após a última conquista"

- "André Villas-Boas: 'É a confirmação de uma mudança de rumo, de método e de ambição'"

- "Mundial'2026. Tempestade estraga planos. Conferência anulada, treino cancelado e preparação da Seleção condicionada"

- "Rúben Dias vigiado mas apto para a estreia"

- "Diogo Pacheco, o produto do Seixal que brilha no Texas"

- "'Marrocos, o tapete voador da técnica'. Luís Freitas Lobo"

- "Benfica. Marco Silva vai receber pesos-pesados. Quatro reforços de qualidade na lista do novo treinador. Nove jovens da formação com lugar no estágio"

- "Sporting. 'Zalazar pode sair barato'. Rui Duarte orientou-o e diz que é boa aposta"

- "Diomande agradece ensinamentos de Inácio"

- "Ciclismo. Grande Prémio JN. Rafael Reis voa para a vitória. Ultrapassagem à concorrência no crono da última etapa"

E no A Bola:

- "António [Silva] encontra forças na revolta. Central alimenta-se da frustração pela época e pelo Mundial para ter mais ânimo em 2026/2027. Apresenta-se na Luz a 25 de junho com proposta de renovação na mão"

- "Benfica. Marco Silva a todo o gás. Reuniões diárias com Mário Branco para acelerar a nova época. É o 11.º treinador a acumular Benfica e Sporting na carreira"

- "O ano do Dragão. FC Porto conquista todos os campeonatos nacionais de futebol masculino. Sub-15 carimbaram o título ontem. Equipa feminina também foi campeã da 2.ª divisão. André Villas-Boas: 'Confirma-se a mudança de rumo'"

- "Campeão de basquetebol, 10 anos depois!"

- "Sporting. Fresneda de dispensável a intocável. Como Rui Borges o tornou importante nos leões"

- "Mundial 2026. Segurança e tempestade atrapalham os planos"

- "Alemanha 7-1 Curaçau"

- "Países Baixos 2-2 Japão"

- "Brasil 1-1 Marrocos"

- "Haiti 0-1 Escócia"

- "Austrália 2-0 Turquia"