CHEGA defende apoio financeiro aos polícias das fronteiras e criação de novos centros temporários

O grupo parlamentar do CHEGA na Assembleia da República deu entrada de um projecto que que recomenda ao governo a criação de um suplemento remuneratório para os efectivos da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP (UNEF/PSP), bem como a construção de novos Centros de Instalação Temporária em Lisboa e no Porto.

Segundo Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA, a iniciativa surge num contexto que o partido diz ser de aumento significativo do número de passageiros controlados nas fronteiras nacionais e do reforço das competências atribuídas à UNEF, sem que tenha existido, segundo o CHEGA, uma valorização adequada dos profissionais que desempenham estas funções.

O Estado exige cada vez mais destes profissionais, entrega-lhes novas responsabilidades, aumenta-lhes a pressão operacional e depois esquece-se de lhes dar condições e reconhecimento. Isto é injusto e insustentável". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

A proposta recomenda igualmente a construção de Centros de Instalação Temporária permanentes em Lisboa e no Porto, assegurando melhores condições para a gestão dos processos de afastamento de cidadãos estrangeiros em situação irregular. Para o CHEGA, o reforço das políticas de controlo de fronteiras exige meios humanos, infraestruturas e condições operacionais adequadas.

Não basta anunciar mais controlo da imigração. É preciso dar às forças de segurança os meios necessários para cumprirem a sua missão. Sem investimento, tudo não passa de propaganda – e o país está farto de propaganda". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes considera que a protecção das fronteiras nacionais constitui uma função essencial do Estado e acusa sucessivos governos de terem desvalorizado os profissionais que asseguram essa missão.

E concluiu: "Portugal precisa de fronteiras seguras, de instituições fortes e de polícias respeitados. Da parte do CHEGA, continuaremos a defender aqueles que todos os dias garantem a segurança e a soberania nacional".