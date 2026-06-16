PSP detém português procurado pelos EUA por fraude e exportação de produtos da China e Irão

A PSP deteve em Lisboa um português, de 56 anos, alvo de um mandado de detenção internacional emitido pelos Estados Unidos por crimes de fraude, conspiração e exportação ilegal de produtos chineses, foi ontem divulgado.

Segundo uma nota da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito foi detido no domingo de manhã, na cidade de Lisboa, e está acusado de crimes de fraude e de conspiração para exportar ilegalmente produtos e tecnologia para a China e para o Irão, praticados entre 2014 e 2016, que lhe poderão dar uma pena de prisão efetiva até 20 anos.

O português ficou detido nas salas de retenção provisória do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, para posterior apresentação no Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação durante o eventual processo de extradição para os Estados Unidos da América.

A PSP sublinha que, "através de todo o seu dispositivo, mantém uma cooperação estreita com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional, reforçando o seu papel na deteção e interceção de suspeitos procurados pela justiça".