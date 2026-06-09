EUA iniciam ataques "de autodefesa" contra o Irão

O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciaram hoje o início de ataques "de autodefesa" contra o Irão, em resposta ao abate de um helicóptero por forças da República Islâmca.

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", adiantou o CENTCOM em comunicado, no dia seguinte ao abate do helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.

"Sob ordens do Comandante-Chefe", o Presidente Donald Trump, os ataques omeçaram às 17:00 do leste dos Estados Unidos (22:00 de Lisboa).