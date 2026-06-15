Hamas espera que acordo EUA-Irão termine ataques israelitas em Gaza

O Hamas mostrou-se hoje satisfeito com o acordo entre EUA e Irão, e manifestou o desejo de que o entendimento ajude a pôr fim aos ataques israelitas contra a Faixa de Gaza.

"Esperamos que este acordo sirva como um passo para contribuir para a estabilidade regional e tenha um impacto positivo em diversas questões regionais, principalmente no cessar imediato da agressão sionista contra o povo palestiniano na Faixa de Gaza e no fim dos repetidos ataques e violações contra o Líbano", destacou o movimento islamita palestiniano em comunicado.

O Hamas acrescentou que a segurança e a estabilidade na região não serão alcançadas enquanto Israel "continuar a sua guerra de genocídio, fome e deslocamento forçado" do povo palestiniano.

O movimento palestiniano frisou também que é necessário abordar o que descreveu como as "verdadeiras raízes do conflito", enumerando a ocupação e a negação dos direitos legítimos dos palestinianos.

O acordo para o fim das hostilidades entre EUA e Irão, que será assinado na sexta-feira na Suíça após ter sido rubricado virtualmente no domingo, segundo o vice-presidente norte-americano, JD Vance, é o início de uma negociação nuclear que se prevê longa.

Segundo a versão iraniana, os Estados Unidos libertarão 12 mil milhões de dólares bloqueados em bancos estrangeiros e permitirão ao país vender o seu petróleo sem limitações, algo não confirmado por Washington.

O texto do acordo para pôr fim ao conflito e desbloquear o estreito de Ormuz será divulgado nas próximas 24 ou 48 horas, segundo um alto funcionário do Governo norte-americano liderado por Donald Trump.