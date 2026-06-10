Resposta dos EUA a abate de helicóptero pelo Irão será "muito forte"

O Presidente Donald Trump afirmou hoje que a resposta norte-americana ao Irão por ter abatido um helicóptero Apache no Estreito de Ormuz será "muito forte e poderosa".

"A resposta deve ser muito forte, muito poderosa", disse Trump, numa entrevista telefónica à ABC News.

Um responsável norte-americano citado pela AP confirmou esta noite que o helicóptero do Exército norte-americano que caiu ao largo da costa de Omã registou "uma colisão" com um 'drone' iraniano.

Numa "resposta proporcional à agressão injustificada" da República Islâmica, o Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciou esta noite o início de ataques "de autodefesa" contra o Irão, a partir das 17:00 do leste dos Estados Unidos (22:00 de Lisboa).