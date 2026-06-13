EUA goleiam Paraguai na estreia em casa

O jogo decidiu-se cedo: um autogolo de Damián Bobadilla, aos 7 minutos, adiantou os anfitriões e quebrou logo o plano defensivo do Paraguai. Aos 31, Christian Pulisic serviu Folarin Balogun para o 2-0 e o avançado bisou já em compensação da primeira parte, fixando o 3-0 ao intervalo.

Na segunda parte, Maurício reduziu para o Paraguai, mas Giovanni Reyna repôs a diferença de três golos em compensação, com um remate de trivela. O tento tardio não é detalhe menor: num formato em que avançam os oito melhores terceiros, a diferença de golos pode ser decisiva.

Os números traduzem o domínio de Mauricio Pochettino: 63% de posse, 17 remates contra 8 e cinco enquadrados contra apenas um. Mais revelador, o guarda-redes Matt Freese não foi obrigado a uma única defesa — o Paraguai quase não chegou à baliza.

Para o adversário, o desaire é uma rutura de identidade. A seleção de Gustavo Alfaro qualificou-se sofrendo apenas 0,56 golos por jogo na América do Sul; sofrer quatro, três em 45 minutos, contraria tudo o que a sustentou.

A noite deixou ainda dois marcos: Tim Ream tornou-se o mais velho de sempre dos EUA num Mundial (38 anos e 250 dias) e Sebastian e Gregg Berhalter passaram a ser a 24.ª dupla pai-filho a jogar em fases finais.

Seguem-se a Austrália e a Turquia no Grupo D.

Ficha do jogo

EUA 4-1 Paraguai — Grupo D, Mundial 2026, Los Angeles Stadium/SoFi Stadium, Inglewood

Golos: Bobadilla (7', autogolo), Balogun (31'), Balogun (45'+5'), Reyna (90'+8') / Maurício (73').

Estatísticas: posse 63%-37%; remates 17-8; remates enquadrados 5-1; defesas 0 (EUA)-4 (Paraguai).