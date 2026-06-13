Campeão de Portugal é conhecido amanhã em São Roque

À terceira será de vez!

Clube Desportivo São Roque ou Sporting, um será consagrado esta tarde campeão nacional da I Divisão em ténis de mesa masculino.

O título da época 2025/2026 será decidido apenas no terceiro e derradeiro jogo da final. Depois dos leões terem vencido a partida inaugural, no seu reduto por 3-1, hoje os leões foram travados, na Madeira, pelos são roquinos, que com um triunfo por 3-2, conseguiram levar o encontro para a ‘negra’, a ser jogado na tarde de amanhã pelas 15 horas.

O duelo desta tarde, que mereceu casa cheia com apoio de princípio ao fim para a formação da casa, ficou ainda marcado pelo excelente espírito desportivo de todos os atletas.

Ficha de jogo:

CD São Roque 3-2 Sporting

Énio Mendes 0-3 Diogo Carvalho (3-11, 7-11 e 6-11)

André Silva 3-2 Yeh Chih Wei (5-11, 8-11, 11-7, 13-11 e 11-6)

André Silva/Diogo Silva 3-0 Diogo Chen/Diogo Carvalho (12-10, 11-8 e 11-9)

Énio Mendes 0-3 Yeh Chih Wei (5-11, 3-11 e 7-11)

Konstantin Chernov 3-0 Diogo Chen (11-6, 11-8 e 11-5)