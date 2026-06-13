Jogo de juvenis termina sem entrega de troféu e medalhas após incidente entre jogadores

A final da Taça de Platina de Juvenis da Taça da Madeira, Futebol 11, disputada entre o CD Nacional 'B' e o CF Andorinha 'A', terminou este sábado sem a entrega da taça e das medalhas, na sequência de um incidente registado no final da partida.

O encontro, que decorreu esta manhã no Estádio de Câmara de Lobos, terminou com vitória do CD Nacional 'B' por 1-0, mas o apito final foi seguido de empurrões entre jogadores das duas equipas, situação que levou a Associação de Futebol da Madeira (AFM) a não realizar a cerimónia de entrega dos prémios.

O presidente da AFM, Rui Coelho, explicou a decisão, ao DIÁRIO, referindo que “não estavam reunidas as condições para serem entregues as medalhas e o troféu” e acrescentou que “o presidente da Associação de Futebol da Madeira entendeu que os atletas não mereciam ser ressarcidos por aquilo que fizeram”.

Questionado sobre o que se passou em campo, afirmou não ter explicação para o sucedido: “Eu não consigo explicar e não tenho nada para explicar do que aconteceu. Quem tem que explicar são os dirigentes, os delegados, e o árbitro que terá que fazer o relatório”, sublinhando ainda que não é “comentador de jogos”.

“Eu sou o presidente da Associação e tomo decisões. Eu não comento o que se passou. Eu vi com os meus próprios olhos, eu estava lá”, afirmou.

Acrescentou ainda que “os atletas não dignificaram o Nacional, nem muito menos o Andorinha” e que “não mereceram receber as medalhas e o troféu”.

Segundo Rui Coelho, a decisão deve-se ao facto de “não estarem reunidas as condições para receber as medalhas e o troféu”, referindo ainda que, mesmo que estivessem, “os atletas não estiveram ao nível de representar os clubes que representam”, concluindo que em vez de um espetáculo futebolístico “deram um pobre espetáculo de outras coisas”.

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