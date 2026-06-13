O quotidiano de uma família que reaprendeu a viver

Vera Nunes e Luís Filipe Freitas partilham o percurso de adaptação ao diagnóstico do filho, João Pedro, que transformou por completo a forma como a família passou a viver o quotidiano.

A partir dos primeiros sinais de regressão no desenvolvimento da criança, o casal viu-se obrigado a reorganizar rotinas, expectativas e a própria ideia de normalidade. O que começou como uma tentativa de compreender rapidamente se tornou num processo de adaptação contínua, centrado no presente e nas necessidades do filho.

Em casa, tudo passou a ser ajustado em função das terapias, das respostas emocionais e dos pequenos progressos do João Pedro. A rotina familiar transformou-se numa gestão diária de estímulos, cuidados e aprendizagens — sempre em articulação entre os dois pais.

Fomos ajustando terapias e estratégias. A nossa casa tornou-se uma central de operações Luís Filipe Freitas, pai do João Pedro

Os vídeos partilhados por Vera mostram precisamente esse quotidiano: momentos de terapias, jogos, interacções e estratégias usadas pela família para apoiar o desenvolvimento do filho, num percurso feito de tentativa, erro e persistência.

Mais do que uma história sobre diagnóstico, trata-se de um retrato de adaptação, resiliência e construção de uma nova forma de viver em família.

Há dias muito difíceis. Mas também há conquistas pequenas que significam tudo

Descarregue aqui a reportagem publicada na rubrica 'Final Feliz' da edição impressa do DIÁRIO, de 12 de Junho: