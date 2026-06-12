As taxas subiram mas parece haver boas notícias para as famílias
Bom dia. Sexta-feira, 12 de Junho de 2026, apesar de o Mundial de futebol já dominar as atenções e as primeiras páginas de alguns jornais, ainda há notícias do dia a dia que podiam passar ao lado. Uma delas é a subida das taxas de juro, decidida ontem pelo banco central Europeu e que, apesar de não parecer, diz o organismo europeu, haverá boas notícias para as famílias. É o que diz uma das manchetes dos jornais de hoje.
No semanário Expresso:
- "Líder das 'secretas' pressiona revisão constitucional"
- "Bem-vindos ao Mundial mais político de sempre. Deputados só podem ir com autorização de Aguiar-Branco"
- "Guia dos principais candidatos à vitória. Os possíveis caminhos da seleção após à fase de grupos"
- "Montenegro segura Euro1,6 mil milhões em fundos europeus"
- "Portugueses dizem-se mais favoráveis à imigração"
- "Governo abandona medidas de inclusão social na PSU [Prestação Social Única]"
- "IRN nega nacionalidade a bebés nascidos antes da nova lei"
- "Exames nacionais: como vencer a ansiedade"
- "Oferta de Euro25,7 milhões pelo estádio do Bessa"
- "A Apple após saída de Tim Cook"
- "José Luís Carneiro aperta PS"
- "Seguro veta lei das bandeiras"
- "Greve geral travou a economia"
- "Governo e Chega sem acordo"
No semanário Nascer do Sol:
- "Ramos Horta demolidor para festejos de Portugal na ONU"
- "Ninguém se entende nas praias"
- "Procissão do Corpo de Deus já não passa no Martim Moniz"
- "Paulo Pinto de Albuquerque. Parecer de 500 mil Euro pode ser branqueamento"
- "Rita Marnoto: 'Falta-nos a combatividade e a clarividência de Camões'"
- "Entrevista. Victor Ramos: 'Precisamos de uma visão da Saúde para uma geração'"
- "PS. Eleições locais deixam partido a ferro e fogo em Coimbra"
- "Av. Liberdade. Lisboa está cheia de buracos"
- "Felícia Cabrita: 'Apaixonou-se pelo pide que a prendeu'"
- "Bandeiras. Veto ideológico irrita a direita"
- "Luís Mira: 'São muito simpáticos, mas fazem pouco'"
- "Rui Santos. Sem poupar nas palavras"
- "André Ventura quer privatizar a RTP"
No Diário de Notícias:
- "Concurso nacional de professores colocou apenas 213 novos docentes"
- "Valter Hugo Mãe. 'A facilidade de acesso à informação parece convidar ao emburrecimento geral'"
- "Eurico Brilhante Dias. 'A opção de entender que, negociando, se controla o ímpeto radical da extrema-direita é um erro'"
- "Financiamento. SNS perde 245 milhões com fim da consignação de impostos sobre tabaco e bebidas. Pita Barros diz que verba tem de ser substituída"
- "Guerra. Dia da marmota: Trump alega acordo iminente. Irão desmente"
- "Espanha. De Zapatero a Bergoña Gómez: as investigações que abalam Sánchez"
No Correio da Manhã:
- "Fortuna no banco. Esvaziadas contas de Pinto da Costa. Filho Alexandre quer saber onde pára o dinheiro"
- "Dezenas de levantamentos feitos poucos meses antes da morte do ex-líder do FC Porto"
- "Rui Costa. 'Marco Silva só chega ao Benfica porque Mourinho não ficou'"
- "Começou o Mundial 2026. Seleção vai ter Trump como vizinho"
- "Mónica Silva. Falta de provas absolve Fernando Valente"
- "BCE sobe juros e prestação da casa vai aumentar"
- "Heróis. Polícias salvam bebé de 12 dias que deixou de respirar"
- "Aeroporto. Apreendidos 700 mil euros em prata para derreter"
- "África. Assaltados blindados do Exército português"
- "Pais de Diogo Jota. 'O dia mais horrível das nossas vidas'"
No Público:
- "Estado limpa neste Verão 19% da floresta da zona centro atingida pelas tempestades"
- "Siri Hustvedt. Escritora e viúva de Paul Auster em entrevista: 'O que aconteceu é para sempre'"
- "Futebol. O México festejou em casa no arranque do Mundial"
- "União Europeia. Pacto para as Migrações e Asilo entra em vigor com atrasos na maioria dos Estados-membros"
- "Transportes. Guerra Flixbus versus Rede Expressos expõe falta de terminal digno em Lisboa"
- "Renato do Carmo. PSU 'vai gerar formas de controlo social intoleráveis'"
- "Inflação. BCE sobe juros, ministro das Finanças diz que não era preciso"
- "Irão. Trump cancela novo ataque e avisa que acordo está próximo"
No Jornal de Notícias:
- "IPO do Porto entre as centenas de edifícios públicos com amianto"
- "Mundial. Uma festa mexicana para celebrar o futebol"
- "Benfica. Rui Costa reconhece que Mourinho era o preferido para a próxima época"
- "Murtosa. Sem prova da morte de grávida, tribunal absolve suspeito"
- "Governo. Acordo com o Chega evita votação da prestação social única"
- "Juros. BCE sobe taxa e arrasta empréstimo da casa"
- "Grande Prémio JN. Santiago Mesa conquista a amarela no sprint final de Famalicão"
No Negócios:
- "BCE aumenta juros, mas dá esperança às famílias"
- "Maior IPO de sempre. Corrida à SpaceX é 'fé' em Musk"
- "Arranca nova fase para comprar carros elétricos. Há apoios de 4 mil euros"
- "Entrevista. Carlos Farinha Rodrigues: Proposta de prestação social única é um 'recuo civilizacional'"
- "Entrevista a Katie Kitamura: 'A inteligência artificial está a ser usada para desvalorizar a realidade'"
- "Mundial de Futebol. O peso da diáspora nas seleções estreantes"
- "Agricultura. Produção de frutos vermelhos triplicou numa década"
No O Jornal Económico:
- "PME vão ter cursos intensivos para acordar para a inteligência artificial"
- "Está alguém aí? Terras raras, colonização, satélites, guerra das estrelas na versão económica. O espaço é o novo faroeste. Quem são os novos pistoleiros?"
- "Trump lá se embrulhou numa guerra. Agora os juros vão subir e subir"
- "Países do Golfo Pérsico aumentam encomendas de drones portugueses"
- "Bosch investe 80 milhões para reforçar em Braga e Aveiro"
- "Americanos atraídos pelos milhões do Benfica District. O clube quer?"
- "Graça Carvalho escreve a Bruxelas a defender indústria portuguesa"
- "Reitor da NovaSBE: 'Tornámos Portugal num destino mundial de talento'"
No O Jogo:
- "Benfica. 'Não fiquei desiludido com Mourinho'. Rui Costa quebra o silêncio, explica a saída do Special One e justifica a contratação de Marco Silva"
- "'Peço desculpa aos benfiquistas. Foi um ano muito negativo'"
- "'Se Florentino [Pérez] não fosse eleito [presidente do Real Madrid], o nosso treinador sairia na mesma'"
- "'Não me lembro de uma época em que uma equipa tenha sido tão prejudicada'"
- "Real Madrid anuncia o português [José Mourinho] e vai garantir Bernardo Silva"
- "FC Porto. André Silva assina hoje. Avançado com cláusula de 30 milhões de euros"
- "Diogo Costa na montra mas não está à venda"
- "Mundial'2026. Vamos, Portugal. Bola já rola nas Américas e Seleção viaja para Miami"
- "Sporting. Quatro leões em análise. Kochorashvili, Vagiannidis, Mangas e Faye podem sair"
- "Braga. Inter insiste em Hornicek. Italianos interessados no guarda-redes checo"
- "Ciclismo. Grande Prémio JN. Santiago Mesa com a amarela"
No A Bola:
- "'Não estou aqui a dormir'. Rui Costa faz balanço da época com José Mourinho e Marco Silva 'presentes'"
- "'Se apresentámos uma proposta de renovação a José Mourinho, Marco Silva só chega ao Benfica porque Mourinho não aceitou'"
- "'Não ficámos nas mãos de Mourinho ou do Real Madrid'"
- "'Não me lembro de um clube ter sido tão prejudicado [pelas arbitragens] num ano como o Benfica'"
- "'Foi um ano muito negativo. Peço desculpa a todos os benfiquistas'"
- "Sporting. Leão faz novo ataque a Altimira. Médio do Bétis volta a ser prioritário. Clube de Sevilha já recusou proposta dos verdes e brancos (Euro14 + 3 M) mas vai receber outra nos próximos dias"
- "'Pedro Lima está mais do que preparado para o Sporting'. Diogo Boa Alma, diretor desportivo que descobriu Morita para o Santa Clara, trabalhou com o brasileiro no Aves SAD"
- "FC Porto. André Silva apresentado hoje. Ponta de lança volta a 'casa' nove anos depois"
- "Porta fechada à saída de Kiwior. Central polaco é muito cobiçado mas fica no Dragão"
- "Mundial 2026. Portugal viaja hoje para os Estados Unidos. À espera o pesadelo geopolítico em que se transformou a competição"
- "México vence África do Sul (2-0) no primeiro dos 104 jogos"
- "Árbitro da Somália expulso do Mundial vai dirigir a Supertaça Europeia"
- "E. Amadora. Pepa sucede a Bacci no comando técnico"
- "Gil Vicente. Luís Pinto desejado para o lugar de César Peixoto"
- "Ricardo Esgaio apresentado"
- "Espanha. Bernardo Silva quase no Real Madrid"
- "Thierry Correia: 'A minha mãe pediu-me sempre para não desistir'"
E no Record:
- "Benfica. 'Marco é exigente e ainda bem'. Rui Costa vira a página porque 'amanhã é outro dia'"
- "É um grande treinador e está no momento ideal para o Benfica' [Rui Costa]"
- "'Queremos assumir-nos como candidatos a vencer a Liga Europa [Rui Costa]'"
- "Seleção. Equipa parte hoje para os EUA. Nas asas do sonho"
- "Mundial. Três expulsões na estreia. México 2-0 África do Sul"
- "Arrancou a Fan Zone de Gaia. Histórias dos Mundiais. África do Sul 2010. Brasil 2014"
- "Bernardo Silva no Real Madrid"
- "Sporting. Esperança em Palhinha. Leões colocam foco no médio-defensivo"
- "FC Porto. Pietuszewski com papel principal. Responsabilidade aumenta"