As taxas subiram mas parece haver boas notícias para as famílias

Bom dia. Sexta-feira, 12 de Junho de 2026, apesar de o Mundial de futebol já dominar as atenções e as primeiras páginas de alguns jornais, ainda há notícias do dia a dia que podiam passar ao lado. Uma delas é a subida das taxas de juro, decidida ontem pelo banco central Europeu e que, apesar de não parecer, diz o organismo europeu, haverá boas notícias para as famílias. É o que diz uma das manchetes dos jornais de hoje.

No semanário Expresso:

- "Líder das 'secretas' pressiona revisão constitucional"

- "Bem-vindos ao Mundial mais político de sempre. Deputados só podem ir com autorização de Aguiar-Branco"

- "Guia dos principais candidatos à vitória. Os possíveis caminhos da seleção após à fase de grupos"

- "Montenegro segura Euro1,6 mil milhões em fundos europeus"

- "Portugueses dizem-se mais favoráveis à imigração"

- "Governo abandona medidas de inclusão social na PSU [Prestação Social Única]"

- "IRN nega nacionalidade a bebés nascidos antes da nova lei"

- "Exames nacionais: como vencer a ansiedade"

- "Oferta de Euro25,7 milhões pelo estádio do Bessa"

- "A Apple após saída de Tim Cook"

- "José Luís Carneiro aperta PS"

- "Seguro veta lei das bandeiras"

- "Greve geral travou a economia"

- "Governo e Chega sem acordo"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Ramos Horta demolidor para festejos de Portugal na ONU"

- "Ninguém se entende nas praias"

- "Procissão do Corpo de Deus já não passa no Martim Moniz"

- "Paulo Pinto de Albuquerque. Parecer de 500 mil Euro pode ser branqueamento"

- "Rita Marnoto: 'Falta-nos a combatividade e a clarividência de Camões'"

- "Entrevista. Victor Ramos: 'Precisamos de uma visão da Saúde para uma geração'"

- "PS. Eleições locais deixam partido a ferro e fogo em Coimbra"

- "Av. Liberdade. Lisboa está cheia de buracos"

- "Felícia Cabrita: 'Apaixonou-se pelo pide que a prendeu'"

- "Bandeiras. Veto ideológico irrita a direita"

- "Luís Mira: 'São muito simpáticos, mas fazem pouco'"

- "Rui Santos. Sem poupar nas palavras"

- "André Ventura quer privatizar a RTP"

No Diário de Notícias:

- "Concurso nacional de professores colocou apenas 213 novos docentes"

- "Valter Hugo Mãe. 'A facilidade de acesso à informação parece convidar ao emburrecimento geral'"

- "Eurico Brilhante Dias. 'A opção de entender que, negociando, se controla o ímpeto radical da extrema-direita é um erro'"

- "Financiamento. SNS perde 245 milhões com fim da consignação de impostos sobre tabaco e bebidas. Pita Barros diz que verba tem de ser substituída"

- "Guerra. Dia da marmota: Trump alega acordo iminente. Irão desmente"

- "Espanha. De Zapatero a Bergoña Gómez: as investigações que abalam Sánchez"

No Correio da Manhã:

- "Fortuna no banco. Esvaziadas contas de Pinto da Costa. Filho Alexandre quer saber onde pára o dinheiro"

- "Dezenas de levantamentos feitos poucos meses antes da morte do ex-líder do FC Porto"

- "Rui Costa. 'Marco Silva só chega ao Benfica porque Mourinho não ficou'"

- "Começou o Mundial 2026. Seleção vai ter Trump como vizinho"

- "Mónica Silva. Falta de provas absolve Fernando Valente"

- "BCE sobe juros e prestação da casa vai aumentar"

- "Heróis. Polícias salvam bebé de 12 dias que deixou de respirar"

- "Aeroporto. Apreendidos 700 mil euros em prata para derreter"

- "África. Assaltados blindados do Exército português"

- "Pais de Diogo Jota. 'O dia mais horrível das nossas vidas'"

No Público:

- "Estado limpa neste Verão 19% da floresta da zona centro atingida pelas tempestades"

- "Siri Hustvedt. Escritora e viúva de Paul Auster em entrevista: 'O que aconteceu é para sempre'"

- "Futebol. O México festejou em casa no arranque do Mundial"

- "União Europeia. Pacto para as Migrações e Asilo entra em vigor com atrasos na maioria dos Estados-membros"

- "Transportes. Guerra Flixbus versus Rede Expressos expõe falta de terminal digno em Lisboa"

- "Renato do Carmo. PSU 'vai gerar formas de controlo social intoleráveis'"

- "Inflação. BCE sobe juros, ministro das Finanças diz que não era preciso"

- "Irão. Trump cancela novo ataque e avisa que acordo está próximo"

No Jornal de Notícias:

- "IPO do Porto entre as centenas de edifícios públicos com amianto"

- "Mundial. Uma festa mexicana para celebrar o futebol"

- "Benfica. Rui Costa reconhece que Mourinho era o preferido para a próxima época"

- "Murtosa. Sem prova da morte de grávida, tribunal absolve suspeito"

- "Governo. Acordo com o Chega evita votação da prestação social única"

- "Juros. BCE sobe taxa e arrasta empréstimo da casa"

- "Grande Prémio JN. Santiago Mesa conquista a amarela no sprint final de Famalicão"

No Negócios:

- "BCE aumenta juros, mas dá esperança às famílias"

- "Maior IPO de sempre. Corrida à SpaceX é 'fé' em Musk"

- "Arranca nova fase para comprar carros elétricos. Há apoios de 4 mil euros"

- "Entrevista. Carlos Farinha Rodrigues: Proposta de prestação social única é um 'recuo civilizacional'"

- "Entrevista a Katie Kitamura: 'A inteligência artificial está a ser usada para desvalorizar a realidade'"

- "Mundial de Futebol. O peso da diáspora nas seleções estreantes"

- "Agricultura. Produção de frutos vermelhos triplicou numa década"

No O Jornal Económico:

- "PME vão ter cursos intensivos para acordar para a inteligência artificial"

- "Está alguém aí? Terras raras, colonização, satélites, guerra das estrelas na versão económica. O espaço é o novo faroeste. Quem são os novos pistoleiros?"

- "Trump lá se embrulhou numa guerra. Agora os juros vão subir e subir"

- "Países do Golfo Pérsico aumentam encomendas de drones portugueses"

- "Bosch investe 80 milhões para reforçar em Braga e Aveiro"

- "Americanos atraídos pelos milhões do Benfica District. O clube quer?"

- "Graça Carvalho escreve a Bruxelas a defender indústria portuguesa"

- "Reitor da NovaSBE: 'Tornámos Portugal num destino mundial de talento'"

No O Jogo:

- "Benfica. 'Não fiquei desiludido com Mourinho'. Rui Costa quebra o silêncio, explica a saída do Special One e justifica a contratação de Marco Silva"

- "'Peço desculpa aos benfiquistas. Foi um ano muito negativo'"

- "'Se Florentino [Pérez] não fosse eleito [presidente do Real Madrid], o nosso treinador sairia na mesma'"

- "'Não me lembro de uma época em que uma equipa tenha sido tão prejudicada'"

- "Real Madrid anuncia o português [José Mourinho] e vai garantir Bernardo Silva"

- "FC Porto. André Silva assina hoje. Avançado com cláusula de 30 milhões de euros"

- "Diogo Costa na montra mas não está à venda"

- "Mundial'2026. Vamos, Portugal. Bola já rola nas Américas e Seleção viaja para Miami"

- "Sporting. Quatro leões em análise. Kochorashvili, Vagiannidis, Mangas e Faye podem sair"

- "Braga. Inter insiste em Hornicek. Italianos interessados no guarda-redes checo"

- "Ciclismo. Grande Prémio JN. Santiago Mesa com a amarela"

No A Bola:

- "'Não estou aqui a dormir'. Rui Costa faz balanço da época com José Mourinho e Marco Silva 'presentes'"

- "'Se apresentámos uma proposta de renovação a José Mourinho, Marco Silva só chega ao Benfica porque Mourinho não aceitou'"

- "'Não ficámos nas mãos de Mourinho ou do Real Madrid'"

- "'Não me lembro de um clube ter sido tão prejudicado [pelas arbitragens] num ano como o Benfica'"

- "'Foi um ano muito negativo. Peço desculpa a todos os benfiquistas'"

- "Sporting. Leão faz novo ataque a Altimira. Médio do Bétis volta a ser prioritário. Clube de Sevilha já recusou proposta dos verdes e brancos (Euro14 + 3 M) mas vai receber outra nos próximos dias"

- "'Pedro Lima está mais do que preparado para o Sporting'. Diogo Boa Alma, diretor desportivo que descobriu Morita para o Santa Clara, trabalhou com o brasileiro no Aves SAD"

- "FC Porto. André Silva apresentado hoje. Ponta de lança volta a 'casa' nove anos depois"

- "Porta fechada à saída de Kiwior. Central polaco é muito cobiçado mas fica no Dragão"

- "Mundial 2026. Portugal viaja hoje para os Estados Unidos. À espera o pesadelo geopolítico em que se transformou a competição"

- "México vence África do Sul (2-0) no primeiro dos 104 jogos"

- "Árbitro da Somália expulso do Mundial vai dirigir a Supertaça Europeia"

- "E. Amadora. Pepa sucede a Bacci no comando técnico"

- "Gil Vicente. Luís Pinto desejado para o lugar de César Peixoto"

- "Ricardo Esgaio apresentado"

- "Espanha. Bernardo Silva quase no Real Madrid"

- "Thierry Correia: 'A minha mãe pediu-me sempre para não desistir'"

E no Record:

- "Benfica. 'Marco é exigente e ainda bem'. Rui Costa vira a página porque 'amanhã é outro dia'"

- "É um grande treinador e está no momento ideal para o Benfica' [Rui Costa]"

- "'Queremos assumir-nos como candidatos a vencer a Liga Europa [Rui Costa]'"

- "Seleção. Equipa parte hoje para os EUA. Nas asas do sonho"

- "Mundial. Três expulsões na estreia. México 2-0 África do Sul"

- "Arrancou a Fan Zone de Gaia. Histórias dos Mundiais. África do Sul 2010. Brasil 2014"

- "Bernardo Silva no Real Madrid"

- "Sporting. Esperança em Palhinha. Leões colocam foco no médio-defensivo"

- "FC Porto. Pietuszewski com papel principal. Responsabilidade aumenta"