Dois trabalhadores feridos em acidente numa obra no Funchal

Dois trabalhadores ficaram feridos, esta tarde, na Rua do Comboio, no Funchal, após um acidente de trabalho numa obra.

Segundo foi possível apurar, um homem, de 40 anos, caiu de uma altura aproximada de quatro metros e na tentativa de amortecer a queda do colega, um outro trabalhador, de 29 anos, também ficou ferido.

A vítima da queda apresentava um golpe na cabeça, enquanto o segundo trabalhador queixava-se de dores na coluna.

Os dois homens foram assistidos no local por elementos da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, tendo em seguida sido levados para o hospital.