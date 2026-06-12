Nova companhia de luxo 'Aman at Sea' vem à Madeira

Os Portos da Madeira, tutelados pela Secretaria Regional da Economia, estiveram presentes esta semana na 68.ª Assembleia Geral da MedCruise, que decorreu em Palermo, Itália.

"O encontro, que juntou mais de 20 companhias de cruzeiro, agentes de navegação e mais de meia centena de autoridades portuárias do Mediterrâneo e do Atlântico próximo, assinalou o 30.º aniversário da MedCruise, e serviu para a Madeira reforçar laços com actuais clientes e dar-se a conhecer a novas companhias", indica nota à imprensa.

“Tivemos um conjunto de reuniões bastante positivas, privilegiando não só as companhias que já operam no Porto do Funchal, mas potenciais novos clientes”, resume a directora Comercial da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Patrícia Bairrada, fazendo um balanço positivo da semana.

“Uma nova companhia, a 0Aman at Sea0, que opera no segmento premium, manifestou interesse em vir à Madeira, apontando a primeira escala para 2028”, adianta, dizendo que os contactos com as companhias que que já visitam a Madeira, foi igualmente satisfatório.

Deram-nos um excelente feedback do destino, e pretendem reforçar a aposta em novas e diversificadas excursões em terra". Patrícia Bairrada

Fundada em Junho de 1996 por um conjunto de 16 portos espanhóis, gregos e italianos, a MedCruise tem por grande objectivo promover a indústria dos cruzeiros e a cooperação entre os seus associados. Representa actualmente mais de 160 portos de 22 países, e um movimento anual, dados de 2025, de 39,75 milhões de passageiros e 17,78 mil escalas de cruzeiros. A Madeira integra esta associação desde 2012, e a Cruise Atlantic Islands, que junta Madeira, Canárias, Açores e Cabo Verde, é responsável por uma fatia de 11% dos movimentos de cruzeiros dentro da MedCruise.