Campanha solidária recolhe quase duas toneladas de resíduos na Madeira

Uma campanha promovida pela ERP Portugal, em parceria com o Governo Regional da Madeira, a Associação Presença Feminina e o Pingo Doce, permitiu recolher 1.824 quilos de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e de pilhas usadas na Região.

A iniciativa, denominada ‘Onde Estão as Pilhas e os REEE?’, decorreu até ao Dia Mundial do Ambiente e teve como ponto de recolha a loja Pingo Doce Super Anadia, no Funchal.

Segundo os promotores, a adesão da população permitiu desviar cerca de duas toneladas de resíduos dos aterros, assegurando o seu correcto encaminhamento para reciclagem e valorização. A campanha teve também uma vertente solidária, já que a quantidade recolhida será convertida numa contrapartida em vales de compras Pingo Doce a entregar à Associação Presença Feminina.

Citada em comunicado, a directora-geral da ERP Portugal, Rosa Monforte, considera que os resultados demonstram uma crescente consciencialização ambiental da população. "Ao reciclarmos estes resíduos, estamos a evitar que componentes perigosos poluam a região e a recuperar materiais que podem ser reutilizados", refere, acrescentando que a iniciativa permite igualmente apoiar o trabalho desenvolvido pela Associação Presença Feminina junto de famílias vulneráveis.

Também o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca a conjugação entre sustentabilidade e responsabilidade social. "A mobilização da população permitiu não só encaminhar correctamente mais de 1,8 toneladas de resíduos, como também apoiar uma instituição que desenvolve um trabalho essencial junto da comunidade", afirma.

A campanha incentivou os madeirenses a entregarem pequenos electrodomésticos fora de uso, como micro-ondas, torradeiras ou brinquedos eléctricos, bem como pilhas usadas, num local de fácil acesso para a população.

Com o encerramento da iniciativa, a ERP Portugal e o Pingo Doce reafirmam o compromisso com a sensibilização ambiental e com a promoção de soluções que facilitem a reciclagem junto das comunidades locais.