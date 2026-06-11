Partido Nova Direita-Madeira prepara participação ao DCIAP por alegadas irregularidades no SESARAM

A Nova Direita-Madeira veio hoje a público, através de comunicado, informar que recebeu uma denúncia anónima sobre alegadas irregularidades na marcação de horas e folgas de funcionários do SESARAM, reforçando preocupações já levantadas pelo coordenador regional Paulo Azevedo em Fevereiro deste ano, lembra o partido.

A Nova Direita-Madeira diz que prepara uma participação junto do DCIAP, em Lisboa, para que sejam apuradas as circunstâncias e, se necessário, investigados os procedimentos em causa. Desde Dezembro de 2025, Paulo Azevedo tem trocado correspondência com a secretária regional da Saúde a solicitar esclarecimentos sobre o assunto.

"O trabalho de um deputado não se limita à presença na Assembleia. É também fundamental estar no terreno, visitar os serviços públicos, ouvir os cidadãos e verificar como funcionam as instituições que servem a população", sublinhou o coordenador da Nova Direita-Madeira, partido que não está representado na Assembleia Legislativa da Madeira.