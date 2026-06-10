Conservatório da Madeira e NOVA FCSH reforçam investigação artística e musicológica na Região

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode e a Universidade NOVA de Lisboa, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do Centro de Estudos em Música - CESEM, assinaram um protocolo de colaboração que representa um passo estratégico para o desenvolvimento da investigação artística e musicológica na Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota à imprensa, mais do que um acordo institucional, este protocolo afirma uma visão: consolidar a Madeira como território activo na produção de conhecimento sobre o seu património musical, artístico e cultural, ligando a investigação desenvolvida na Região a uma das mais relevantes unidades científicas nacionais na área da música e dos estudos artísticos.

No âmbito deste protocolo, investigadores afiliados ao CESEM poderão colaborar como formadores, consultores científicos e especialistas nos projectos desenvolvidos pela Academia Madeirense de Musicologia e Estudos Artísticos, recentemente criada no Conservatório. A colaboração prevê acções de formação, seminários, conferências, workshops, candidaturas a projectos europeus e acompanhamento científico de projectos de investigação.

Para o Conservatório, este acordo tem uma importância muito concreta, pois reforça projectos que já se encontram em desenvolvimento. Entre eles destacam-se os estudos biográficos dedicados a músicos, compositores, professores, intérpretes e agentes culturais que marcaram a história musical da Madeira, permitindo recuperar percursos individuais que ajudam a compreender melhor a identidade cultural da Região.

Segundo o Conservatório, estes projectos mostram que a investigação não é uma actividade distante da comunidade. Pelo contrário, explica, permite contar melhor a história da Madeira, valorizar a memória cultural colectiva e criar novos conteúdos educativos, editoriais, expositivos e digitais, capazes de chegar às escolas, aos investigadores, aos artistas, aos visitantes e ao público em geral.

O protocolo reforça também uma ideia essencial: "hoje, o conhecimento constrói-se em rede". A investigação contemporânea exige cooperação, circulação de saberes, diálogo metodológico e ligação entre instituições com experiências complementares. Ao aproximar o Conservatório da Madeira, a NOVA FCSH e o CESEM, cria-se uma rede de conhecimento que articula ensino artístico, investigação universitária, património cultural e intervenção pública.

Esta ligação permitirá trazer à Madeira investigadores especializados, promover formação avançada, qualificar metodologias de trabalho, rever criticamente os projectos em curso e preparar novas candidaturas a financiamentos nacionais e europeus. Trata-se de uma estratégia de crescimento sustentado, assente na cooperação científica, na credibilidade académica e na criação de impacto cultural.

Na sua óptica, a assinatura deste protocolo confirma o papel do Conservatório como instituição central na valorização da educação artística e da investigação cultural na Madeira. Ao mesmo tempo, aproxima a Região de centros de conhecimento nacionais e internacionais, contribuindo para que o património madeirense seja estudado, reconhecido e divulgado com maior profundidade.

Por fim, diz que "num tempo em que os territórios também se afirmam pela sua capacidade de produzir conhecimento, preservar a memória e transformar património em valor educativo e cultural, este protocolo posiciona a Madeira como uma região que não se limita a guardar o passado: estuda-o, interpreta-o e projecta-o no futuro".