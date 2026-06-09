“Stand da Madeira está a superar expectativas”

A participação da Madeira na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, está a superar as expectativas, com um balanço “muito positivo” tanto ao nível da afluência como da recepção dos produtos regionais, segundo a ACOESTE, entidade responsável pela organização do stand.

Ricardo Côrte, secretário-geral da associação, sublinha que o projecto resulta de uma parceria com o Governo Regional e envolveu uma operação logística exigente. “Temos uma equipa de 12 pessoas, cinco delas dedicadas à montagem do stand. Houve um trabalho muito intenso, com dias que começaram às três da manhã para garantir tudo pronto a tempo”, referiu.

Apesar do esforço, o responsável garante que o resultado final tem sido amplamente satisfatório. “O stand ficou concluído e está a funcionar plenamente, com todas as condições para os expositores e para o público”, afirmou.

A ACOESTE destaca ainda a forte adesão dos visitantes e o retorno positivo por parte dos expositores. “O feedback tem sido muito bom, não só pela estética do espaço, mas também pela forma como o público está a aderir e a valorizar os produtos”, explicou Ricardo Côrte, acrescentando que vários participantes já manifestaram intenção de regressar na próxima edição.

Ao longo da feira, a organização tem também promovido visitas a explorações e empresas do sector, permitindo recolher boas práticas e ideias que possam ser adaptadas à realidade madeirense. “Temos aproveitado para visitar algumas unidades, como a Compal, e perceber soluções que podem ser ajustadas à nossa escala”, referiu.

Entre os projectos em desenvolvimento, destaca-se a aposta em iniciativas de pequena escala com maior valor acrescentado, incluindo o arranque de uma produção de azeite. “A ideia é criar produtos diferenciadores e com potencial de mercado”, acrescentou.

A participação da Madeira na FNA decorre até ao próximo domingo e, segundo a ACOESTE, o objectivo passa por manter o nível de qualidade e dinamismo até ao final do certame.