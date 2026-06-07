Israel bombardeia Beirute pela primeira vez após nova trégua

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que as forças armadas bombardearam os subúrbios do sul de Beirute.

Este é o primeiro ataque contra a capital libanesa desde o acordo do novo cessar-fogo alcançado em Washington na quinta-feira.

"De acordo com as instruções do primeiro-ministro Netanyahu e do ministro da Defesa Katz, as Forças de Defesa de Israel (FDI, o exército) atacaram o quartel-general terrorista no bairro de Dahye, em Beirute, em resposta aos disparos do Hezbollah contra território israelita", refere-se no comunicado do gabinete do governante israelita, criado pela agência de notícias espanhola EFE.

Os subúrbios do sul de Beirute bombardeados por Israel são conhecidos como Dahye e bastião do grupo xiita Hezbollah.