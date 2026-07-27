Os reforços do Marítimo não têm jogado na pré-época?

A percepção de que os reforços do Marítimo estão a ter pouca utilização na pré-temporada corresponde aos factos? A dúvida foi levantada por um leitor no Facebook do DIÁRIO, na sequência do empate (0-0) frente à AD Machico, no passado sábado, nos Barreiros. Entre a preocupação com os resultados dos jogos de preparação e a ideia de que os novos jogadores não estão a ser ‘chamados’ por Mitchel Van der Gaag, importa perceber se essa leitura encontra reflexo na realidade ou se os dados mostram um cenário diferente.

Até ao momento, o Marítimo assegurou a contratação de seis reforços: Nathanael Ogbeta, Gábor Szalai, Rafael Fernandes, Maxime Dominguez, Maurice Boakye e Tomás Tavares, o último a chegar, apresentado precisamente no dia do jogo de treino frente ao Machico.

Na reacção ao resultado 0-0 diante da AD Machico (equipa do Campeonato de Portugal), um leitor escreveu: “Preocupante! Não consigo entender a razão da maioria dos ditos ‘reforços’ não jogarem”. Mas será que é mesmo isso que está a acontecer?

Há, efectivamente, um reforço que ainda não participou em qualquer jogo de preparação. Trata-se do suíço Maxime Dominguez, que sofreu uma lesão muscular ainda antes do primeiro ‘teste’ da equipa. O médio continua em processo de recuperação e, por essa razão, não integrou nenhum dos jogos de treino realizados até ao momento (nem no estágio em Lousada nem na Madeira). A expectativa é que regresse aos treinos esta semana, ainda de forma condicionada. Se a evolução for positiva, poderá estar apto para o arranque do campeonato ou, em alternativa, para a jornada seguinte.

Existe ainda outro caso que explica a ausência de minutos em jogos de preparação. Tomás Tavares foi apresentado no sábado, precisamente no dia em que o Marítimo disputou o mais recente jogo de treino. Naturalmente, ainda não teve oportunidade de se estrear, pelo que também não pode ser contabilizado entre os jogadores utilizados.

Restam, assim, quatro reforços disponíveis para análise. E todos eles já foram opção para Mitchel Van der Gaag durante a pré-temporada. Uns começaram de início, outros entraram durante os encontros, uma gestão habitual numa fase em que o objectivo principal passa por testar processos, dinâmicas, rotinas e diferentes soluções para a equipa.

No empate frente ao Machico, o treinador lançou Rafael Fernandes e Maurice Boakye no ‘onze inicial’, enquanto Gábor Szalai foi utilizado durante a partida. Ou seja, três reforços tiveram minutos nesse encontro. De resto, nesse jogo o treinador até aproveitou para ver em acção alguns sub-23.

No jogo anterior, três dias antes, também nos Barreiros, o Marítimo venceu a AD Camacha por 2-0, frente a outro adversário que se prepara para disputar o Campeonato de Portugal em 2026/2027. Nessa partida, Rafael Fernandes integrou o onze inicial, enquanto Nathanael Ogbeta e Maurice Boakye também foram utilizados por Van der Gaag.

Importa ainda enquadrar estes dados no contexto da preparação da equipa. A pré-época decorre entre a primeira semana de Julho e sensivelmente início de Agosto. Um mês, portanto. Além disso, os reforços não chegaram todos ao mesmo tempo, o que significa que nem todos estiveram disponíveis desde o início dos trabalhos.

O próximo treino conjunto está marcado para quarta-feira, às 19 horas, frente ao Estrela da Calheta, recém-promovido ao Campeonato de Portugal, no Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

Depois, 1 de Agosto, o Marítimo ainda defronta o Nacional, no Troféu Autonomia, nos Barreiros. A estreia dos verde-rubros no campeonato também será em casa, a 8 de Agosto, frente ao Casa Pia, na 1.ª jornada da competição.

É falso afirmar que a maioria dos reforços do Marítimo não tem jogado na pré-época. Dos seis jogadores contratados, apenas Maxime Dominguez ainda não somou qualquer minuto, devido a uma lesão muscular, enquanto Tomás Tavares ainda não teve oportunidade de se estrear por ter chegado apenas no dia do último jogo de preparação. Os restantes quatro reforços já foram utilizados por Mitchel Van der Gaag, seja como titulares, seja a partir do banco, numa fase em que a prioridade da equipa-técnica passa por construir a melhor versão da equipa para o início da temporada oficial.