Islândia dá início a votação antecipada do referendo de adesão à UE

A votação antecipada para o referendo sobre o reinício das negociações de adesão à União Europeia teve hoje início na Islândia, com milhares de pessoas a votarem por correspondência na área metropolitana de Reiquiavique e no estrangeiro.

Todos os cidadãos islandeses com mais de 18 anos poderão dirigir-se a um gabinete governamental no subúrbio de Kópavogur para depositar o seu boletim de voto até sexta-feira.

A votação será interrompida durante o fim de semana, mas será retomada de 04 a 28 de agosto, segundo informou a emissora islandesa RÚV.

Além disso, também será possível votar no estrangeiro nas embaixadas e consulados gerais da Islândia, bem como nas missões permanentes do país junto de organizações internacionais.

A votação decorrerá igualmente em determinadas instituições, tais como hospitais, prisões e lares de idosos.

A Islândia convocou para o próximo dia 29 de agosto um referendo no qual os seus cidadãos são chamados a decidir se o país retoma as negociações de adesão à UE, à qual solicitou aderir em 2009, mas cujo processo suspendeu em 2013, em plena crise económica na Europa.

Caso a retoma das negociações seja aprovada, Reiquiavique indicou que poderá aderir à UE num curto prazo, que estima em "um ano e meio", dada a proximidade do seu sistema político e da sua economia com o bloco europeu.