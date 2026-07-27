Taekwondo madeirense ganha três novos cinturões negros

A Associação de Taekwondo da Madeira anunciou os resultados dos mais recentes exames de graduação, que culminaram na atribuição de quatro novos cinturões negros a atletas da Região.

Após um exigente período de preparação, Alina Ulasevich, do CS Marítimo, e Diogo Gonçalves e Leandro Camacho, do CD MadTornados, concluíram com sucesso o exame para 1.º Dan (cinturão negro). Já Bruno Marote, também do CS Marítimo, foi aprovado no exame para 2.º Dan.

Nos mesmos exames, Leonor Pires, do CD Unidos da Camacha, alcançou o 1.º Kup, ficando apta a realizar o próximo exame para cinturão negro.

A avaliação esteve a cargo dos mestres Mário Rodrigues (5.º Dan), Guida Gouveia (4.º Dan), José Santos (4.º Dan) e Hector Jesus (4.º Dan).

Em comunicado, a Associação de Taekwondo da Madeira destaca que estes resultados representam "um momento de grande satisfação institucional e desportiva", considerando que reflectem o empenho dos atletas e o trabalho desenvolvido pelos clubes e treinadores na promoção e evolução da modalidade na Região.