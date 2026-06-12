Laboratórios do CQM abertos para a Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2026

O Centro de Química da Madeira volta a oferecer a oportunidade de contactar com os seus laboratórios, no âmbito da iniciativa Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2026. Os estágios vão decorrer entre os dias 2 e 8 de Julho, das 10h às 17 horas e destinam-se a jovens que concluíram o 10.º, 11.º ou 12.º ano de escolaridade.

Nesta edição, estão disponíveis nove vagas, distribuídas por três temas diferentes: À descoberta da eletroquímica, Perfil volatilómico de pacientes com patologia colorretal, e Nanomedicina – entrega de genes em células.

Esta é uma iniciativa promovida pela Fundação Ciência Viva, em colaboração com o CQM, que tem por objectivo proporcionar aos jovens uma oportunidade única de contacto direto com a investigação científica, em ambiente laboratorial, sob a orientação de investigadores experientes. Pretende ainda despertar o interesse pela ciência, estimular o pensamento crítico e incentivar futuras carreiras na área da investigação científica.

Os interessados podem realizar inscrição através do site da Ciência Viva. Os pedidos de esclarecimentos podem ser prestados através do email [email protected]