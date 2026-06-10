Será que em 2026 Albuquerque só inaugurou investimentos privados?

Foi ontem inaugurada, na Rua do Aljube, Funchal, a primeira loja na Madeira do grupo ‘Meia Dúzia de Sabores de Portugal’, que é propriedade dos irmãos Jorge e Andreia Ferreira. O evento contou com a presença de diversos governantes, casos dos presidentes do Governo e da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque e Jorge Carvalho, respectivamente. O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, também marcou presença e partilhou as imagens da abertura da nova loja na sua página de Facebook.

Foi precisamente esta publicação que suscitou um comentário crítico em relação à avaliação do trabalho dos governantes, acusando-os de “retirarem louros do investimento privado” e de não terem inaugurado obras públicas no corrente ano. “Este ano 2026 o Governo já inaugurou alguma obra que tenha feito? Só vejo andar na casa dos outros, armados em investidores. Deviam estes senhores ter vergonha, não é inaugurar obra dos outros que é trabalho feito”, escreveu o cidadão, que dirigiu a sua observação sobretudo ao executivo madeirense. Será que tem razão?

Para verificar se “o Governo já inaugurou alguma obra” da sua responsabilidade em 2026, o DIÁRIO realizou uma pesquisa não exaustiva nas notícias sobre a presença do chefe do executivo madeirense na abertura de infraestruturas novas no corrente ano. Dessa análise, obtivemos os seguintes eventos com a participação de Miguel Albuquerque:

12/01/2026

Inauguração do Design Space da empresa ‘Ferreiras, Lda.’, no Caminho de Santo António, num investimento privado de cerca de 4 milhões de euros. O espaço surge de uma parceria com a Casa Peixoto.

21/01/2026

Inauguração do novo reservatório de água de rega na freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, um investimento global de cerca de 3 milhões de euros, com financiamento repartido entre o Governo Regional e o Proderam.

30/01/2026

Inauguração da nova Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico, um investimento público de 2,1 milhões de euros.

04/02/2026

Albuquerque visitou o parque infantil ‘indoor’ de nova geração ‘Pura Vida’, na Rua 5 de Outubro. É um investimento privado do casal russo/ucraniano Nadir Alikberov e Yulia Cherednikova.

09/02/2026

Inauguração da Confeitaria Felisberta, um investimento público (CMF) de 800 mil euros, que foi concessionado por 15 anos ao grupo privado Doce Convite – Pastelaria.

10/02/2026

Inauguração do ‘The Editory Collection Hotel Garden Funchal’ (antigo Hotel do Carmo), à Travessa do Rego, no Funchal. O investimento da empresa do Grupo Sonae na remodelação foi de cerca de 3 milhões de euros.

18/02/2026

Visita às novas instalações do Instituto de Mobilidade e Transportes, localizadas na Rua de São Pedro. É um investimento de 2,6 milhões de euros da empresa pública PATRIRAM.

23/02/2026

Inauguração das instalações da empresa privada Soltráfego na Madeira, localizadas na Rua do Cabouco, Caniço.

02/03/2026

Inauguração do novo Centro de Situação e Gestão de Emergências da RAM, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela.

03/03/2026

Visita ao pavilhão do Caniço (junto à escola básica dos 2.º e 3.º ciclos), que teve obras de requalificação no valor de quase um milhão de euros.

04/03/2026

Inauguração do restaurante ‘Fontes do Horácio’, no Lugar de Baixo (Ponta do Sol).

13/03/2026

Inauguração da ‘MedicBite Clinic’, uma clínica localizada nas Galerias by Savoy Signature, na Avenida do Infante, fruto de um investimento de 6 milhões de euros realizado por um casal alemão residente na Região.

11/04/2026

Renovação das infraestruturas Clube de Ténis do Funchal, nos Barreiros, financiada com receitas próprias.

16/04/2026

Abertura de nova unidade de produção de gelados ‘Venezia’, no Funchal, num investimento de cerca de 1,1 milhões de euros.

20/04/2026

Abertura oficial do ginásio ‘Academia da Força Club’, de Gonçalo Castanha.

24/04/2026

Requalificação do Centro de Mergulho Scorpio Madeira, da ‘Madeira Sea Emotions’, localizado na praia da Ribeira do Natal, Caniçal.

29/04/2026

Novas instalações da Permanente Caprice, uma empresa de construção civil instalada no Parque Empresarial de Machico.

05/05/2026

Inauguração do Chapelaria Boutique Hotel, na Rua de Santa Maria, no Funchal. É um investimento privado de três milhões de euros da empresa de Daniel Serrão.

07/05/2026

Abertura da loja ‘Dorum Mobiliária’, em Machico.

08/05/2026

Abertura no Funchal do restaurante coreano ‘Han Table Barbecue’, dos empresários Julia Ji e Xu Fei, num investimento de cerca de 600 mil euros.

14/05/2026

Inauguração do espaço de restauração ‘YouMe Café & Eatery’, no empreendimento Savoy Monumentalis, na Estrada Monumental. É um investimento de cerca de 200 mil euros do casal egípcio Yousra Mahmoud e Usama Alhassano.

26/05/2026

Visita ao novo ginásio TOPFIT Machico, em resultado da aposta do empresário alemão Dennis Frank.

28/05/2026

A inauguração da primeira loja de ‘A Confeitaria’ fora do Funchal, no edifício ACIN, na Ribeira Brava.

02/06/2026

Inauguração da unidade de turismo rural ‘Casas Massapez Royals’, na Fajã da Ovelha, num investimento do casal Leandro e Ana Luiz.

09/06/2026

Inauguração na Rua do Aljube da loja ‘Meia Dúzia de Sabores de Portugal’, empresa dos irmãos Jorge e Andreia Ferreira.

Este levantamento permite apurar que, no ano de 2026, Albuquerque já esteve presente em pelo menos 25 eventos que marcam a abertura de investimentos, sendo 19 financiados maioritariamente por privados e seis por entidades públicas. Os seis investimentos públicos, num valor global de cerca de 10 milhões de euros, foram o reservatório de água de rega na freguesia dos Canhas, a estação elevatória de águas residuais de Machico, a Confeitaria Felisberta, as novas instalações do Instituto de Mobilidade e Transportes, o Centro de Situação e Gestão de Emergências no Serviço Regional de Protecção Civil e a requalificação do pavilhão do Caniço (escola básica dos 2.º e 3.º ciclos).

Constata-se, pois, que, neste primeiro semestre de 2026, o presidente do Governo Regional tem participado maioritariamente em inaugurações de investimentos privados. Contudo, os factos mostram que, embora em minoria, também tem havido investimentos públicos, quer do executivo regional quer da Câmara do Funchal.