JPP alerta para falta de respostas para ocupação de crianças nas férias escolares

A deputada do Juntos Pelo Povo (JPP), Patrícia Spínola, alertou no plenário que decorre esta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira para a falta de respostas institucionais que permitam garantir a ocupação segura e acessível das crianças durante as férias escolares e defendeu a necessidade de uma estratégia regional mais estruturada para apoiar as famílias neste período.

Na apresentação de um projecto de resolução no âmbito da ordem do dia, a parlamentar sublinhou que as pausas lectivas representam um desafio logístico para muitos agregados familiares, que enfrentam dificuldades em conciliar os horários de trabalho com o acompanhamento dos filhos.

Patrícia Spínola referiu que as férias escolares deixam frequentemente as famílias perante um “vazio de respostas institucionais”, salientando que o problema não se limita à falta de vagas, mas também à incompatibilidade de horários e ao elevado custo das soluções existentes.

A deputada destacou ainda que o acesso a actividades de tempos livres é marcado por desigualdades económicas e territoriais, apontando que muitas famílias não conseguem suportar financeiramente os campos de férias privados, enquanto as respostas públicas e sociais se mostram insuficientes face à procura.

Segundo a parlamentar, esta realidade é particularmente penalizadora para famílias monoparentais e para agregados com crianças com necessidades específicas. Patrícia Spínola propôs um diagnóstico regional das necessidades e a implementação de uma estratégia integrada que envolva Governo Regional, autarquias, IPSS e outras entidades.

A concluir, apelou ao reforço de meios financeiros, humanos e logísticos.