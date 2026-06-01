Limpezas e faixas corta-fogo avançam entre Estrela e Curral das Freiras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta tarde, na zona da Estrela, na Estrada da Eira do Serrado, que estão em curso operações de limpeza e criação de faixas corta-fogo em áreas críticas para reduzir o risco de incêndios.

Segundo explicou, a intervenção estende-se ao longo de cerca de três quilómetros até à boca do túnel do Curral das Freiras e inclui a abertura de faixas de cerca de 10 metros, com remoção de eucaliptos, acácias e outro material combustível. Estão também a ser limpas zonas atrás do hospital e ao longo do Caminho dos Pretos, incluindo o corte de árvores monumentais.

O chefe do Executivo regional referiu que a empreitada terá uma duração prevista de 60 dias, podendo ser concluída antes do prazo, dependendo da evolução dos trabalhos.

Destacou ainda que o objectivo é criar barreiras eficazes à propagação do fogo e garantir acessos rápidos às equipas de combate, com intervenções também em pontos como Boca dos Namorados, Trompica, zona da Turma, Três Paus de Viana e Poulo. Sublinhou a importância de coordenação entre bombeiros, PSP, Forças Armadas, Guarda Florestal e Protecção Civil.