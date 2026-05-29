Estrela da Amadora diz cumprir requisitos para licenciamento

O Estrela da Amadora manifestou hoje "total confiança" de que cumpre todos os requisitos exigidos para obter o licenciamento para disputar as competições profissionais de futebol na época 2026/27, negando estar sujeito a punições.

"A Estrela da Amadora SAD não identifica qualquer fundamento que possa colocar em causa a obtenção do respetivo licenciamento, mantendo total confiança no cumprimento de todos os requisitos regulamentares exigidos pelas entidades competentes", informou, em texto emitido no seu sítio oficial na Internet.

O emblema da Reboleira reagiu em comunicado à notícia do jornal Record, sobre uma queixa apresentada pelo Paços de Ferreira relativamente ao seu processo de licenciamento na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O emblema pacense, que completou a II Liga de futebol no 17.º e penúltimo lugar e, consequentemente, foi despromovido à Liga 3, alega que o Estrela da Amadora, que terminou a I Liga no 15.º lugar, detém dívidas a jogadores, clubes e à Autoridade Tributária e Aduaneira, numa situação que, a confirmar-se, incorreria em incumprimento e inviabilizaria a sua inscrição nos campeonatos profissionais.

O clube lisboeta nega, acrescentando que "conforme foi hoje divulgado por diversos órgãos de comunicação social e pode ser confirmado através dos registos oficiais da Liga Portugal, a Estrela da Amadora SAD não se encontra impedida de inscrever jogadores nem está sujeita a qualquer proibição ou 'transfer ban'", garantindo cumprir todos os pressupostos para disputar a I Liga de futebol em 2026/27.