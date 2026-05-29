Cais da Ribeira Brava com acesso interdito devido a trabalhos de limpeza

A Câmara Municipal da Ribeira Brava divulgou um aviso da APRAM (Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira) a informar que o acesso ao cais da Ribeira Brava estará interdito entre os dias 2 e 3 de Junho, devido à realização de trabalhos de limpeza da escarpa.

Segundo a informação divulgada, até ao próximo dia 31 de Maio os proprietários de embarcações, atrelados, motociclos, triciclos, quadriciclos e restantes veículos deverão retirar os meios estacionados na área terrestre do cais.

Já a partir do dia 2 de Junho e até à conclusão dos trabalhos, prevista para 3 de Junho, ficará proibida a circulação e permanência de embarcações, viaturas e peões na área terrestre do cais da Ribeira Brava. A APRAM informa ainda que, durante os trabalhos, será igualmente interditada toda a navegação e fundeadouro numa distância de 40 metros da zona poente do cais.

Mais informa que as medidas visam garantir a segurança de pessoas e bens durante a intervenção, apelando à compreensão e colaboração da população.