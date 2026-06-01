Rúben Neves em grande forma e com os olhos postos no título

O médio Rúben Neves afirmou hoje que chega ao Mundial2026 de futebol a viver o melhor momento da carreira e reforçou a candidatura de Portugal a vencer pela primeira vez o torneio.

"Sinto-me fisicamente na melhor fase da minha carreira. A época também correu bem em termos de golos e espero conseguir trazer isso para a seleção", afirmou Rúben Neves, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de Portugal.

Em 2025/26, o jogador de 29 anos assinou 12 golos pelo Al Hilal, a época mais concretizadora da carreira, mas tem apenas um nos 65 jogos que já fez pela seleção nacional.

Sobre o Mundial2026, Neves frisou que o grande objetivo é mesmo vencer a competição e defendeu que Diogo Jota, que faleceu em julho de 2025 num acidente de viação, pode dar uma "força extra" em determinados momentos.

"O título é o nosso grande objetivo. É o objetivo de todos os jogadores. A nossa convicção é que só vamos regressar a Portugal depois do dia da final. Há muita expectativa, mas também responsabilidade. Sabemos que vai ser difícil. Há muitos fatores em jogo, mas a nossa convicção é vencer", referiu.

Com Portugal a viajar para o Campeonato do Mundo com o estatuto de candidato a vencer a competição, o médio afastou qualquer tipo de pressão e também rejeitou a ideia de esta ser a melhor seleção lusa de sempre.

"Os jogadores estão habituados à pressão. Jogam em grandes clubes. Somos um grupo jovem, mas experiente. Sabemos das nossas qualidades e sabemos que podemos chegar as grandes conquistas. Agora, é difícil dizer que somos a melhor seleção de sempre. Portugal ganhou o Euro2016", lembrou.

Rúben Neves prepara-se para disputar o segundo Campeonato do Mundo da carreira e admitiu que na sua primeira participação, no Mundial2022, que decorreu no Qatar, foi difícil lidar com os nervos.

"O meu primeiro Mundial foi a competição que eu mais me senti nervoso e ansioso para participar. Já disse isso a várias pessoas. Nessa altura, os jogadores mais experientes ajudaram-me e é isso que agora vamos fazer com os mais jovens", garantiu.

Neves mostrou-se ainda a favor das novas regras da FIFA, destacando como positivo a introdução de tempos limites nas substituições e também na assistência médica.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.