Fogo em Valongo dado como dominado pelas 21h50

O incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje em Alfena, no concelho Valongo, distrito do Porto, entrou em fase resolução pelas 21:50, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

No combate ao fogo, cujo alerta ocorreu às 14:43 e que chegou a ter duas frentes ativas, estiveram envolvidos durante a tarde cinco meios aéreos.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, à hora em que entrou em fase de resolução, o fogo estava a ser combatido por 150 operacionais, apoiados por 50 viaturas.

A mesma fonte confirmou que as chamas lavram em zona de mato, não existindo habitações em perigo, nem registo de feridos.