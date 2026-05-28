Quercus da Madeira contra o teleférico do Curral das Freiras

O núcleo regional da Quercus da Madeira veio, a através de comunicado, manifestar a sua discordância em relação à construção do teleférico do Curral das Freiras isto depois de ter participado na consulta pública do relatório sobre a execução da referida obra.

A Quercus da Madeira “reafirma a sua clara oposição à intenção do Governo Regional da Madeira de promover a construção do projecto”

Este organismo “manifesta perplexidade e indignação por ver o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entidade que tem por missão proteger os valores naturais da região, como proponente de um projecto de turismo, suscetível de produzir um efeito negativo significativo na conservação de uma espécie endémica da Madeira com estatuto de conservação”

Para a Quercus da Madeira, “não se pode excluir que o projeto não venha a afectar essa espécie. Por isso, por precaução e porque a extinção é para sempre, este projeto é inaceitável."