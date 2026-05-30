Festival do Panda que seja “o primeiro de muitos” em Câmara de Lobos

O parque de estacionamento na baía de Câmara de Lobos foi invadido por 'um mar de gente' que assiste ao concerto da Banda do Panda, num ambiente de grande adesão ao evento dedicado ao Dia da Criança.

Na abertura do espectáculo, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, destacou a importância da realização da iniciativa no concelho e expressou o desejo de continuidade.

“Esperemos que seja o primeiro de muitos, porque queremos de facto nos associar ao DIÁRIO”, afirmou o autarca, perante o muito público que ocupa o recinto.

A intervenção inicial ficou marcada pelos agradecimentos ao DIÁRIO, ao Canal Panda e à Lemon Entertainment, entidades responsáveis pela organização do evento, sublinhando a parceria institucional que permitiu a realização do espectáculo na baía.

O momento antecedeu o arranque da animação, que transforma o espaço num grande palco de festa para crianças e famílias.