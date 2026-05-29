Presidente da República na Madeira a 11 de Junho para as cerimónias dos 50 anos da Autonomia

O Presidente da República vai visitar a Madeira, a 11 de Junho, a fim de participar nas cerimónias evocativas dos 50 anos da Autonomia. A indicação é dada pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Numa nota publicada no site oficial, Paulo Barreto informa ainda que as comemorações do Dia de Portugal na Região, que habitualmente se realizam, por iniciativa do Representante da República, no Palácio de São Lourenço, será este ano constituído apenas pela cerimónia solene do hastear da Bandeira Nacional, a decorrer às 10 horas do dia 10 de Junho.

Este ano, as comemorações nacionais vão decorrer na Região Autónoma dos Açores, na ilha Terceira, pelo que, no dia seguinte, António José Seguro estará então na Madeira.