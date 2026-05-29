NATO condena Rússia após queda de drone na Roménia sobre edifício residencial

A NATO condenou hoje a "irresponsabilidade" da Rússia após a queda de um drone russo num edifício residencial na Roménia, que causou dois feridos ligeiros, junto à fronteira com a Ucrânia.

"Condenamos a irresponsabilidade da Rússia", afirmou a porta-voz da Aliança Atlântica, Allison Hart, na rede social X, acrescentando que o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, estava em contacto com as autoridades romenas.

A Roménia, país membro da NATO, denunciou hoje uma "escalada grave e irresponsável" após a queda de um drone russo sobre um edifício residencial, que causou dois feridos leves em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.

O momento do impacto de um drone russo contra um prédio na Romênia, ferindo duas pessoas. Lembrando que a Romênia é um país membro da OTAN.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/T7a8nGBuJc — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 29, 2026

Kiev, por seu lado, acusou a Rússia de ter atacado com um drone, no Mar Negro, um navio cargueiro turco que partia do porto ucraniano de Odessa, ferindo dois membros da tripulação.

Segundo o ministério romeno da Defesa, a Rússia atacou esta madrugada, com a ajuda de drones, "alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Roménia".

"Um desses drones penetrou no espaço aéreo romeno, foi seguido por radar até à parte sul da cidade de Galati e, em seguida, despenhou-se no telhado de um edifício residencial, provocando um incêndio", escreveu o ministério num comunicado, denunciando o "ato irresponsável" que colocou "em risco, não só a segurança dos cidadãos romenos, mas também a segurança coletiva da NATO".

Segundo os serviços de emergência romenos, a carga do drone explodiu por inteiro e os dois ocupantes do apartamento atingido, que conseguiram sair do edifício por meios próprios, receberam cuidados médicos no local devido a escoriações.

Outro ângulo do impacto de um drone russo contra um prédio residencial na Romênia, deixando dois feridos. É um dos ataques mais graves da Rússia contra a OTAN, após mais de 20 drones terem invadido o espaço aéreo da Polônia em 2025.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/78E5kPa7Xk — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 29, 2026

"Este incidente constitui uma escalada grave e irresponsável por parte da Federação da Rússia", denunciou igualmente o ministério romeno dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

"A Roménia informou os seus aliados e o secretário-geral da NATO sobre a situação e solicitou que fossem tomadas medidas para acelerar a transferência de meios de combate aos drones" para o seu território, acrescentou o comunicado da diplomacia romena.

Foram detetadas várias incursões de drones na Roménia desde o início da ofensiva russa contra a vizinha Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas esta é a primeira vez que um destes aparelhos cai sobre um edifício residencial.