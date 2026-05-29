NATO condena Rússia após queda de drone na Roménia sobre edifício residencial
A NATO condenou hoje a "irresponsabilidade" da Rússia após a queda de um drone russo num edifício residencial na Roménia, que causou dois feridos ligeiros, junto à fronteira com a Ucrânia.
"Condenamos a irresponsabilidade da Rússia", afirmou a porta-voz da Aliança Atlântica, Allison Hart, na rede social X, acrescentando que o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, estava em contacto com as autoridades romenas.
A Roménia, país membro da NATO, denunciou hoje uma "escalada grave e irresponsável" após a queda de um drone russo sobre um edifício residencial, que causou dois feridos leves em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.
Kiev, por seu lado, acusou a Rússia de ter atacado com um drone, no Mar Negro, um navio cargueiro turco que partia do porto ucraniano de Odessa, ferindo dois membros da tripulação.
Segundo o ministério romeno da Defesa, a Rússia atacou esta madrugada, com a ajuda de drones, "alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Roménia".
"Um desses drones penetrou no espaço aéreo romeno, foi seguido por radar até à parte sul da cidade de Galati e, em seguida, despenhou-se no telhado de um edifício residencial, provocando um incêndio", escreveu o ministério num comunicado, denunciando o "ato irresponsável" que colocou "em risco, não só a segurança dos cidadãos romenos, mas também a segurança coletiva da NATO".
Segundo os serviços de emergência romenos, a carga do drone explodiu por inteiro e os dois ocupantes do apartamento atingido, que conseguiram sair do edifício por meios próprios, receberam cuidados médicos no local devido a escoriações.
"Este incidente constitui uma escalada grave e irresponsável por parte da Federação da Rússia", denunciou igualmente o ministério romeno dos Negócios Estrangeiros num comunicado.
"A Roménia informou os seus aliados e o secretário-geral da NATO sobre a situação e solicitou que fossem tomadas medidas para acelerar a transferência de meios de combate aos drones" para o seu território, acrescentou o comunicado da diplomacia romena.
Foram detetadas várias incursões de drones na Roménia desde o início da ofensiva russa contra a vizinha Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas esta é a primeira vez que um destes aparelhos cai sobre um edifício residencial.