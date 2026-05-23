Rússia diz ter abatido 348 drones na última noite e Kiev 102

As forças antiaéreas russas abateram 348 drones lançados por Kiev durante a noite passada, informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

Os aparelhos não tripulados foram destruídos em 14 regiões, bem como no mar Negro e no mar de Azov.

Segundo a informação do departamento governamental russo, os drones obrigaram à suspensão temporária das operações em vários aeroportos.

As autoridades da região fronteiriça de Kursk informaram, por sua vez, que durante o dia de sexta-feira foram abatidos mais de uma centena de drones ucranianos no seu território, em ataques que provocaram cortes no fornecimento de energia à população.

Por sua vez, na manhã de hoje, a Força Aérea da Ucrânia, na sua conta do Telegram, anunciou que, na última noite, abateu 102 dos 124 drones que a Rússia lançou contra o território ucraniano num ataque noturno.

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, "o inimigo atacou com 124 drones" no sul, norte e leste da Ucrânia.

"O ataque aéreo foi repelido pela aviação, pelas tropas de mísseis antiaéreos, pelas unidades de guerra eletrónica e de sistemas não tripulados, e pelos grupos de fogo móveis das Forças de Defesa da Ucrânia", acrescenta a mensagem da Força Aérea ucraniana.

Um total de 102 drones foram abatidos ou neutralizados, de acordo com o comunicado, emitido enquanto o ataque ainda decorria e no qual se informou que houve 12 impactos em nove pontos do país invadido pela Rússia e outros impactos em cinco locais causados pelos destroços de drones intercetados.