Canoagem adaptada demonstra inclusão, determinação e espírito desportivo

A baía do Funchal recebeu, hoje, a competição dedicada à Canoagem Adaptada, reunindo atletas do Clube Naval do Funchal, numa demonstração de inclusão, determinação e espírito desportivo.

"A iniciativa integrou o programa competitivo promovido pela Associação Regional de Canoagem da Madeira e proporcionou momentos de grande emoção, evidenciando o papel do desporto como instrumento de participação e igualdade de oportunidades", refere nota da organização.

Os participantes competiram em várias regatas de K1 Adaptado, nas categorias com e sem flutuadores.

RESULTADOS

K1 Flutuadores – 1.ª Largada

1.º Tonny Freitas – 03:01,600

2.º António Nóbrega – 03:18,170

3.º António Mota – 03:39,300

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K1 Sem Flutuadores

1.º Carlos Vieira Teixeira – 01:21,520

2.º Vítor Santos Alves – 01:52,600

3.º Eva Castro – 02:01,680

4.º Carlos Barradas – 02:20,630