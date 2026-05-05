Aeroporto da Madeira com 15 voos cancelados e 8 divergidos

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo registou esta terça-feira, até às 17h30, um total de 15 voos comerciais cancelados e 8 divergidos, de acordo com informação da ANA – Aeroportos.

Nas chegadas, foram cancelados 9 voos e divergidos 8 para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Porto Santo, Tenerife, Lanzarote e Las Palmas.

Nas partidas, registaram-se 6 voos cancelados, para além de diversos atrasos ao longo do dia.

As perturbações devem-se às condições atmosféricas adversas, com má visibilidade na zona de aproximação à pista, tecto baixo de nuvens e ocorrência de precipitação, que cria uma cortina de chuva.

Ao longo do dia, sobretudo durante a tarde, várias aeronaves estiveram em espera, principalmente ao largo da costa norte da Madeira.

Registou-se ainda a operação de um avião ambulância, que teve de divergir de Santa Cruz, acabando por aterrar no Porto Santo.

No total, vários voos sofreram atrasos significativos, tanto nas chegadas como nas partidas.