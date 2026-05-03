Club Sports da Madeira alcança título de vice-campeão nacional de equipas mistas não seniores sub-15

Decorreu nos dias 2 e 3 de Maio, no Complexo Desportivo de São Domingos de Rana, em Cascais, o Campeonato Nacional de Equipas Mistas Não Seniores 2026, prova integrante do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Segundo nota à imprensa, o Club Sports da Madeira sagrou-se, este domingo, vice-campeão bacional de equipas mistas não seniores sub-15. A equipa foi constituída pelos atletas Henrique Pereira, Simão Campos, Santiago Freitas, Angélica Rodrigues, Matilde Freitas e Leonor Silva, acompanhados pelos técnicos Cosme Berenguer e Rui Campos.

Durante a competição, o Club Sports da Madeira defrontou o Clube Desportivo da Póvoa (CDP), vencendo a formação de Coimbra por 4-1; a Associação Cultural e Desportiva Che Lagoense (ACDCHEL), cedendo frente à equipa algarvia por 3-2; a Escola Secundária Matias Aires (ESMA), vencendo a equipa do Cacém-Agualva por 5-0; e o Universo dos Mistérios – Associação Cultural (UMAC), onde a equipa madeirense venceu por 5-0, garantindo assim o título de Vice-Campeão Nacional de Equipas Mistas Não Seniores Sub-15.

A ABRAM endereça os parabéns ao Club Sports da Madeira pela conquista do título de Vice-Campeão Nacional de Equipas Mistas Não Seniores Sub-15, felicitando todos os atletas e técnicos pelo excelente resultado alcançado nesta competição, dignificando a Região Autónoma da Madeira e o desporto regional.