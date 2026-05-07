Antecipar futuros possíveis

“O DIÁRIO de Notícias da Madeira é uma marca património regional, atenta à diversidade da sua missão e visão, complementando a sua missão informativa, com o entretenimento e com a formação, pugnando sempre, em qualquer uma das vertentes, pelos soberanos interesses da comunidade que serve”, afirmou o director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, na sessão de abertura da conferência ‘Women in Tech’, sublinhando que o projecto editorial se tem afirmado na abordagem aos grandes temas da actualidade.

A iniciativa, integrada na 10.ª edição das ‘Conferências Inovação e Futuro’ promovidas pelo DIÁRIO, decorre esta quinta-feira no hotel VidaMar, reunindo decisoras, investigadoras e profissionais da área tecnológica para debater o papel das mulheres na inovação e na economia digital.

Ricardo Oliveira recordou a criação do Ciclo de Conferências Inovação e Futuro, destacando o seu papel na promoção do debate entre os sectores social, académico e institucional. “Ao longo de nove edições, a iniciativa consolidou-se como um espaço relevante de partilha, onde especialistas e líderes debatem temas emergentes”, referiu.

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O responsável sublinhou ainda o contributo do projecto para a análise das transformações tecnológicas e sociais. “Fomos capazes de desmistificar e actualizar o conhecimento acerca de fenómenos ditados pelo avanço tecnológico e, sobretudo, fomos antecipando futuros possíveis, ficando como legado o valor acrescentado do conhecimento produzido”, afirmou.

Esta 10.ª edição é dedicada ao tema ‘Women in Tech’, com enfoque na valorização do papel das mulheres na transformação digital e económica, procurando inspirar novas gerações e reforçar a importância da diversidade e da igualdade.

A conferência reúne oradoras internacionais e aborda temas como investimento, regulação, inovação aplicada e políticas públicas, incluindo ainda um momento de networking destinado ao reforço do ecossistema tecnológico regional. Participam nesta edição Nancy Brito, Leonor Sottomayor, Isabel Carapeta e Kathleen Figueiredo Laissy, com o apoio de entidades como Nós Madeira, Tabaqueira, Startup Madeira e a Agência de Inovação e Modernização da Madeira.