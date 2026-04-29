United Airlines confirma retoma de voos para a Madeira a 16 de Maio

A United Airlines retoma a 16 de Maio a ligação directa entre o Aeroporto Internacional da Madeira e Nova Iorque/Newark, antecipando em três semanas o início da operação sazonal face ao verão passado. A companhia norte-americana mantém as três frequências semanais que marcaram a estreia da rota em 2025, reforçando assim uma aposta que o próprio desempenho comercial justificou.

Esta informação já havia sido avançada em Outubro, mas foi ontem confirmada pela companhia aérea. A rota inaugurou-se a 8 de Junho de 2025 e encerrou a 24 de Setembro do mesmo ano, num total de 47 frequências e 7.802 lugares disponíveis em cada sentido. As taxas de ocupação foram "muito elevadas", facto que levou a United Airlines a antecipar o regresso da operação, segundo dados partilhados pela companhia com o Governo Regional da Madeira.

Recorde-se que o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, classificou a primeira temporada como "um sucesso em toda a linha", tanto pela atracção de visitantes dos Estados Unidos como pela criação de uma nova alternativa de viagem para os residentes madeirenses com destino ao mercado norte-americano.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também havia já confirmado em Setembro de 2025 que a operação "correu bem" e que seriam mantidos os três voos semanais, com início mais cedo do que no ano anterior.

A ligação Newark–Funchal é operada em Boeing 737 MAX 8 e oferece aos passageiros da Madeira acesso não apenas à área metropolitana de Nova Iorque, mas também a ligações para 57 outros destinos nas Américas através do 'hub' de Newark. A United Airlines faz parte da Star Alliance e está integrada numa rede que, a partir de Newark, opera para 75 destinos internacionais e 84 domésticos.

O regresso à Madeira insere-se numa expansão transatlântica mais ampla da companhia para o verão de 2026. A United prevê cerca de 770 voos transatlânticos semanais de ida e volta, servindo 36 destinos europeus — 14 dos quais sem qualquer outra transportadora de rede norte-americana.

Entre as novidades desta temporada contam-se as primeiras ligações diretas de Newark para Split (Croácia) e Santiago de Compostela (Espanha), bem como o único serviço nonstop para Bari (Itália) e Glasgow (Escócia) a partir daquele 'hub'.

Em Portugal, a Madeira junta-se às rotas sazonais de Faro — que recomeça a 15 de Maio — e às operações regulares de Lisboa, Porto e Ponta Delgada, confirmando a posição da United como a companhia norte-americana com maior presença no mercado português.

Esta também é a confirmação que os madeirenses que queiram acompanhar a selecção nacional no Mundial de futebol que decorre no Verão (11 de Junho a 19 de Julho) poderão ir directamente da ilha para os EUA.

As reservas para o voo Newark–Madeira estão disponíveis em united.com e na aplicação United.