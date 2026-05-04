EuroDreams volta a sair em Portugal com prémio de 20 mil euros mensais

Um apostador com boletim registado em Portugal foi o vencedor do primeiro prémio do sorteio n.º 036/2026 do EuroDreams, realizado esta segunda-feira, 4 de Maio de 2026, repetindo-se assim uma vitória em território nacional, depois de em Abril ter sido registado, pela primeira vez, um vencedor em Portugal.

O prémio atribuído corresponde a uma renda mensal de 20 mil euros durante 30 anos.

A chave vencedora é composta pelos números 12, 21, 27, 30, 31 e 38, e pelo Número de Sonho 1.

Conheça a chave vencedora do Eurodreams desta segunda-feira A chave vencedora do sorteio n.º 036/2026 do EuroDreams, desta segunda-feira, 4 de Maio, é composta pelos números 12-21-27-30-31-38 e pelo Número de Sonho 1.

Confira os resultados do escrutínio, referentes ao sorteio nº 036/2026 do EuroDreams desta segunda-feira: