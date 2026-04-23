Três voos divergidos devido ao vento forte no Aeroporto da Madeira

O vento forte que se faz sentir em Santa Cruz, no Aeroporto Internacional da Madeira, está a dificultar o movimento aeroportuário durante a tarde de hoje, provocando a divergência de três aeronaves.

Avião da TAP proveniente de Lisboa falha duas aterragens e acaba desviado O vento forte que se faz sentir esta quinta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira tem condicionado a operação aérea, obrigando a manobras de espera e ao desvio de um voo proveniente de Lisboa.

Segundo os registos disponibilizados no site ANA Aeroportos, as condições atmosféricas adversas impediram a aterragem do voo TP 1689 da TAP, proveniente de Lisboa, que deveria ter aterrado às 13h25, tal como o DIÁRIO já havia noticiado. Seguiu-se o voo LS 735 da Jet2.com, vindo de Edimburgo, com chegada prevista para as 13h40, e o voo EJU6833 da EasyJet Europe, oriundo do Porto, que tinha aterragem marcada para as 14h45. As três operações foram divergidas para os aeroportos de Lisboa, Gran Canaria e Porto.

Apesar destes constrangimentos, verificou-se uma melhoria temporária nas condições que permitiu a aterragem de várias aeronaves na pista de Santa Cruz. Dois voos da Ryanair, provenientes de Dublin e Manchester, conseguiram aterrrar em segurança às 14h46 e 14h54, respectivamente. Também o voo da EasyJet vindo de Lisboa (15h36), o Condor de Frankfurt (15h17) e o voo da Austrian Airlines vindo de Viena (15h40) completaram as aterragens com sucesso.

De acordo com os dados meteorológicos, a rajada mais forte registada hoje na estação de Santa Catarina ocorreu às 12h20, atingindo os 63 km/h.