PS alerta para serviço público da TAP e pede mais voos para a Madeira

A presidente do PS-Madeira reuniu-se hoje com representantes do grupo Air France-KLM, um dos candidatos à privatização da TAP Air Portugal, defendendo a necessidade de garantir o serviço público e reforçar as ligações aéreas com a Região.

Durante o encontro, Célia Pessegueiro destacou a importância de ouvir as preocupações dos madeirenses no âmbito do processo de privatização, sublinhando a dependência da Madeira do transporte aéreo. Nesse sentido, defendeu a revisão da frequência dos voos, uma questão que mereceu atenção por parte do grupo, que referiu ter experiência em operar ligações com regiões ultraperiféricas.

Outro dos pontos centrais abordados pela socialista foi a necessidade de assegurar que a TAP mantém responsabilidades de serviço público, consideradas essenciais para os residentes, dado tratar-se do principal meio de ligação entre a Madeira, o Porto Santo e o exterior. A líder socialista frisou ainda a importância de preservar as rotas para países com forte presença de emigrantes madeirenses, como a Venezuela e a África do Sul.

Julgamos que seria importante haver uma atenção particular com as viagens entre a Madeira e o território continental, garantindo uma baixa de preços para os residentes, ao contrário daquilo que se tem verificado nos últimos tempos. Célia Pessegueiro, presidente do PS-Madeira

O custo das viagens entre a Madeira e o Continente também esteve em destaque. Célia Pessegueiro alertou que a liberalização da linha tem conduzido a preços elevados, que continuam a ser incomportáveis para muitos residentes, apesar do subsídio de mobilidade. Defendeu, por isso, que futuros accionistas da TAP devem assegurar tarifas mais acessíveis, sobretudo numa rota considerada rentável devido à procura tanto de residentes como de turistas.

O encontro ocorre numa fase decisiva do processo de privatização da TAP, que conta com o interesse de grandes grupos europeus como a Air France-KLM, estando o Governo português a avançar para a fase de propostas vinculativas.