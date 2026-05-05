Aviões em espera sobre o Funchal atrasam chegadas no Aeroporto da Madeira

Vários aviões com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo estão em espera sobre o Funchal, sem autorização imediata para aterragem, provocando atrasos nas chegadas.

Imagens do sistema Flightradar24 mostram pelo menos três aeronaves a descrever trajectórias circulares ao largo da ilha, uma manobra habitual quando não estão reunidas condições para iniciar a aproximação à pista. Entre os voos identificados encontram-se ligações provenientes de Lisboa, Varsóvia e Praga, operadas por companhias como a easyJet e a Smartwings.

Em alguns casos, as aeronaves encontram-se já na fase final de aproximação antes de voltarem a afastar-se da ilha, numa indicação clara de instabilidade nas condições para aterragem.

Os dados disponíveis apontam para vento de nordeste na ordem dos 14 nós, um valor que, isoladamente, não é elevado, mas que pode ganhar relevância no contexto específico do Aeroporto da Madeira. A localização e a orografia da zona tornam frequentes as variações de intensidade e direcção do vento, condicionando as manobras de aproximação.

A concentração de tráfego em espera revela uma sequência de aproximações condicionadas, com os aviões a aguardar uma janela estável para alinhar com a pista.