Aviso laranja para chuva durante 6 horas de amanhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de actualizar e agravar o aviso de precipitação prevista para amanhã, colocando o período entre as 6h00 e as 12h00, o segundo da escala mais grave, o laranja.

Nesse período de seis horas, toda a região, incluindo a ilha da Madeira e o Porto Santo, na costa norte e na sul, naturalmente nas regiões montanhosas, enfrentará "períodos de chuva persistente e por vezes forte".

Antes, entre as 3h00 e as 6h00 da madrugada de terça-feira, 5 de Maio, e depois, entre as 12h00 e as 21 horas, mantêm-se agora dois avisos amarelos separados por este período mais gravoso no estado do tempo.

DE referir que esta frente de chuva virá de Sudoeste, começando bem antes das 3h00 a chuva, possivelmente já hoje ao final do dia. Conforme previsão do IPMA, o arquipélago da Madeira poderá sentir "períodos de chuva, mais intensa a partir da tarde", havendo a "possibilidade de ocorrência de trovoada" nessa altura.

Mas não deverá ficar por aqui esta semana, pois há possibilidade de vir mais chuva na sexta-feira, desta feita vinda de Noroeste, desde as ilhas açorianas.