Abertas inscrições para Curso de Instrução Inicial de Bombeiro Voluntário 2026

Estão abertas as inscrições para o Curso de Instrução Inicial de Bombeiro Voluntário 2026, uma iniciativa que pretende captar novos elementos para integrar o serviço de voluntariado dos bombeiros.

A formação destina-se a candidatos com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos, sendo exigida escolaridade obrigatória, bem como capacidade física e psicológica compatível com as funções. As inscrições decorrem até ao dia 30 de setembro de 2026.

Na divulgação da iniciativa, os promotores destacam que “ser bombeiro é mais do que uma escolha — é um compromisso com a vida, a coragem e a solidariedade”, apelando à participação de novos voluntários. “Desafia-te, supera limites e faz a diferença quando mais importa. O heroísmo começa com um passo”, refere ainda a publicação.

Os interessados podem formalizar a candidatura através do formulário disponibilizado online: https://forms.zohopublic.eu/secretariaoperacional/form/FichaInscrioEstagirio/formperma/4e8QDq6kmVWVE_juLYG7CkFxqzHIpTYxTfxvYjZPtDs