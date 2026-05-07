“A tecnologia precisa de mais mulheres, mas também de mais oportunidades e de mais diversidade”, disse Hélder Pestana, sublinhando que equipas mais diversas tendem a produzir decisões mais eficazes, na abertura da conferência ‘Women in Tech’, integrada nas ‘Conferências Inovação e Futuro’ promovidas pelo DIÁRIO.

O presidente do Conselho Directivo da Agência de Inovação e Modernização da Madeira (AIM, IP-RAM) defendeu a importância de reforçar a inclusão feminina na transformação digital e nos processos de inovação.

“Há algumas respostas que estão também em instituições de transformação digital na Madeira”, afirmou, sublinhando a necessidade de criar melhores condições para a adaptação tecnológica.

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“Temos que criar um meio melhor, porque isto é a nossa sociedade”, referiu, salientando que a transição digital deve ser inclusiva e promotora de diversidade.

Hélder Pestana considerou que o debate sobre tecnologia deve ir além da igualdade formal. “Mesmo quando falamos de tecnologia e transformação, não é só uma questão de igualdade, é aproveitar todo o potencial social”, afirmou.

Defendeu ainda que a governação da transformação digital deve assentar em princípios de inclusão. “A liderança das mulheres neste sector não é apenas uma questão de justiça social, é uma questão de exigência e integridade”, sublinhou.

No final da intervenção, deixou um agradecimento aos organizadores e participantes, destacando o contributo da iniciativa para o debate sobre inovação e futuro.