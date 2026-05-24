Rubio diz que poderá ser hoje o anúncio sobre acordo de paz

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou hoje que o anúncio sobre um acordo com o Irão, que poderia terminar oficialmente a guerra no Médio Oriente, é possível que aconteça ainda este domingo.

"Penso que é possível que, nas próximas horas, o mundo receba uma boa notícia", disse Rubio aos jornalistas em Nova Deli, capital da Índia.

Rubio, que está de visita à Índia, indicou que o acordo tratará das preocupações dos Estados Unidos com o Estreito de Ormuz, bloqueado pelas forças iranianas desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão em 28 de fevereiro.

Afirmou ainda o secretário de Estado norte-americano que o acordo dará também início a "um processo que pode finalmente" conduzir a "um mundo que já não tem de temer ou preocupar-se com uma arma nuclear iraniana".

As declarações de Rubio surgem depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que uma proposta que inclui a abertura do Estreito de Ormuz tinha sido "amplamente negociada e aguarda finalização".