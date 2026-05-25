Teerão nega acordo iminente com EUA apesar de avanços nas negociações
Os responsáveis do regime da República Islâmica iraniana negaram hoje estar iminente um acordo de paz com os Estados Unidos da América (EUA) devido a "constantes mudanças" das posições de Washington, apesar de reconhecidos avanços nas negociações.
"É verdade que chegámos a conclusões sobre muitas questões em discussão, mas isso não significa que a assinatura de um acordo esteja iminente", disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, em conferência de imprensa.
O mesmo responsável reiterou que as negociações estão focadas no fim da guerra e não no programa nuclear iraniano, assunto que disse ir ser será abordado posteriormente.
Por sua vez, os EUA afirmaram hoje que estão prestes a chegar a um acordo "sólido" com o Irão, depois de o seu presidente, Donald Trump, ter atenuado, na véspera, as esperanças de um acordo iminente.
"Temos o que considero ser algo bastante sólido em cima da mesa no que diz respeito à capacidade deles para abrir o estreito" de Ormuz, mas também "de entrar em negociações" sobre o programa nuclear iraniano, declarou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Nova Deli.
Desencadeado a 28 de fevereiro por um ataque norte-americano e israelita ao Irão, o conflito alastrou-se a grande parte do Médio Oriente e causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah se juntou às hostilidades no início de março, atacando território israelita.
Há um cessar-fogo em vigor desde 08 de abril entre o Irão e os Estados Unidos, mas a economia mundial continua a ser abalada pelo quase bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz, por iniciativa do Irão, há quase três meses.
Mohammad Bagher Qalibaf foi reeleito presidente do Parlamento iraniano
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, foi reeleito hoje para mais um mandato de um ano no cargo.
A votação em Teerão decorreu na mesma altura em que prosseguem negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão, com o objetivo de alcançar um acordo de paz.
Segundo informações da emissora estatal iraniana IRIB, Qalibaf obteve 235 votos: uma vantagem expressiva em relação a Mohammad Taqi Naqd Ali que obteve 29 votos.
Na mesma votação, Ali Nikzad foi reeleito vice-presidente do Parlamento.
As eleições para o cargo de presidente do Parlamento de Teerão, realizadas presencialmente, consolidaram a posição de Qalibaf como uma das figuras políticas mais influentes do Irão.
Qalibaf foi eleito presidente do Parlamento em maio de 2020, depois de ter liderado a autarquia da capital, Teerão, entre 2005 a 2017.