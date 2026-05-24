Junta do Imaculado associa-se à Festa da Flor

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria voltou a associar-se, pelo quinto ano consecutivo, à Festa da Flor e promoveu este sábado uma iniciativa no Jardim de Santa Luzia marcada pela animação, dança e demonstrações florais.

O evento decorreu junto ao Snack-Bar Jardim de Santa Luzia, que, diz o comunicado, registou forte adesão do público ao longo da tarde. A animação esteve a cargo do grupo Sweetdancers, composto por cerca de 25 elementos ligados às respectivas escolas de dança, que protagonizaram vários momentos de expressão artística durante a iniciativa.

Outro dos destaques foi a apresentação da actividade de arranjos florais da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, coordenada por Natividade Sousa.

A abertura oficial do evento esteve a cargo da vogal Sofia Camacho, que representou o executivo da junta de freguesia juntamente com Bruno Bento. A iniciativa contou ainda com a presença de Ivone Nóbrega, em representação da Assembleia de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Segundo a junta, a actividade procurou aproximar a comunidade local das celebrações da Festa da Flor, descentralizando iniciativas culturais e reforçando a dinamização sociocultural da freguesia.